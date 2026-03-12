تعادل البطائح و«إقامة دبي» يؤجل حسم كأس الصالات

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة ذهاب نهائي كأس الإمارات لكرة قدم الصالات بين فريقَي البطائح والإقامة وشؤون الأجانب دبي، في المباراة التي أقيمت على صالة اتحاد الإمارات لكرة القدم في الخوانيج، أول من أمس، ليبقى الحسم مؤجلاً إلى مباراة الإياب التي ستقام غداً الجمعة على صالة نادي البطائح.

ووفقاً للوائح البطولة، فإنه في حال انتهاء مباراة الإياب بالتعادل في الأشواط الأصلية سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، وفي حال استمرار التعادل تُحسم المواجهة بركلات الترجيح، أما إذا انتهت الأشواط الأصلية بفوز أي من الفريقين فسيتوج الفائز بلقب البطولة. وشهدت مباراة الذهاب بداية قوية، حيث تمكن لاعب «الإقامة وشؤون الأجانب بدبي»، وليد بشر، من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، قبل أن ينجح لاعب البطائح عبدالله الفلاسي في إدراك التعادل في الدقيقة (30)، بعد زخم كبير من الهجمات المتبادلة بين الفريقين.