خورفكان "العاشر" يتعادل مع دبا "الأخير"

فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة خورفكان وضيفه دبا التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ستاد صقر بن محمد القاسمي ضمن الجولة 19 من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور نحو 1500 متفرج، في نتيجة لم تخدم طموحات الفريقين في صراع الابتعاد عن شبح الهبوط.

وجاءت المباراة حذرة ومحدودة الفرص، لكن غياب الفاعلية الهجومية حرم الطرفين من ترجمة محاولاتهما إلى أهداف والخروج بالنقاط الثلاث.

وبالنتجية، رفع خورفكان رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، مقابل 14 نقطة لدبا في المركز الأخير، ليبقى موقف الفريقين معقداً في معركة البقاء، إذ أن نقطة التعادل لم تمنح أي منهما الدفعة المطلوبة للهروب من مناطق الخطر مع اقتراب الدوري من مراحله الحاسمة.