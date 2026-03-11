عرض هجومي قوي.. خماسية شباب الأهلي تضغط على العين

قدم شباب الأهلي عرضاً هجومياً لافتاً وحقق فوزاً كبيراً على ضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 5-1، اليوم الأربعاء، على استاد راشد ضمن منافسات الجولة 19 من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور 823 متفرجاً، ليستعيد "فرسان دبي" الصدارة مؤقتاً ويضغط على منافسه العين الذي يخوض اختباراً صعباً أمام ضيفه الوصل غداً الخميس.

وفرض الفريق الأحمر أفضليته على مجريات اللقاء بفضل قوته الهجومية وتنظيمه في وسط الملعب، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتاً، بفارق نقطتين أمام العين (44 نقطة)، الذي يواجه اختباراً مهماً أمام الوصل.

وترجم شباب الأهلي تفوقه إلى خمسة أهداف، بدأها محمد جمعة المنصوري في الدقيقة 36، قبل أن يعزز كون سانتوس سيلفا النتيجة في الدقيقة 46، وأضاف البرازيلي يوري سيسار سانتوس الهدف الثالث في الدقيقة 55، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الرابع في الدقيقة 58، فيما أكمل البديل سردار أزمون الخماسية في الدقيقة 77، بينما سجل ريني العزنس هدف كلباء الوحيد في الدقيقة 79.

ومثل هذا الفوز عودة قوية لشباب الأهلي إلى طريق الانتصارات بعد تعادلين متتاليين في الجولتين الماضيتين، ليعزز حظوظه في سباق المنافسة على لقب الدوري.

في المقابل، واصل اتحاد كلباء عجزه عن تحقيق فوزه الأول تاريخياً على شباب الأهلي في دوري المحترفين، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز التاسع بمنتصف جدول الترتيب بعدما اصطدم بالقوة الهجومية لأصحاب الأرض.