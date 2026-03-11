النصر يهزم الشارقة.. ويستعيد طعم الفوز بعد صيام 7 مباريات

فاز النصر على مضيفه الشارقة بهدفين مقابل هدف، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ19 من دوري المحترفين.

ودخل النصر اللقاء أمام 1271 متفرجاً، وهو يبحث عن فوزه الأول بعد سبع مباريات في الدوري، إذ اكتفى خلالها بخمسة تعادلات مقابل خسارتين.

وأنهى الفريق الضيف الشوط الأول متقدماً بهدف سجله الصربي لوكا ميليفوييفيتش من ركلة جزاء، احتُسبت بعد عرقلة زميله الإيفواري عبد الله توريه داخل منطقة الجزاء (30).

وفي الشوط الثاني عزز عبد الله توريه تقدم النصر بإضافة الهدف الثاني، بعدما تابع عرضية من زميله حسين مهدي وأسكن الكرة في الشباك، مستفيداً من غياب الرقابة الدفاعية لفريق الشارقة (67).

وتمكن بعدها عثمان كامارا من تقليص الفارق بعد مجهود فردي مميز، قبل أن يضع الكرة في شباك الحارس أحمد شامبيه (81).

وبهذا الفوز، ردّ النصر اعتباره من خسارته أمام الشارقة في مواجهة الدور الأول التي انتهت بنتيجة 4-2، كما عزز تفوقه التاريخي على "الملك" في مواجهات دوري المحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 13 انتصاراً مقابل 12 للشارقة، بينما حضر التعادل في سبع مباريات.

ورفع النصر رصيده إلى 26 نقطة ليعزز موقعه في المركز السادس على سلم الترتيب، في حين تجمد رصيد الشارقة عند 20 نقطة في المركز الثامن.