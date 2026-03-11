حارس مرمى عجمان: علينا مراجعة حساباتنا

اعتذر حارس مرمى فريق عجمان، علي الحوسني، لجماهير «البرتقالي» عقب الخسارة التي تلقاها الفريق أمام البطائح بهدف من دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس، على استاد خالد بن محمد، ضمن الجولة الـ19 من دوري المحترفين لكرة القدم، التي شهدت حضوراً جماهيرياً ضعيفاً.

وقال الحوسني في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة: «كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا، ونحن كلاعبين نتحمل مسؤولية هذه الخسارة. لم نظهر بالمستوى والأداء المطلوبين، وعلينا في الفترة المقبلة أن نراجع حساباتنا، وأن نظهر بصورة أفضل»، ورداً على سؤال حول ما إذا كان ابتعاد الفريق عن صراع الهبوط قد تسبب في نوع من التراخي، قال: «في الفترة الماضية قدمنا مستويات جيدة، وعلينا أن نعود لتقديم ذلك مجدداً، والقادم يجب أن يكون أفضل، ونحن نعتذر لجماهيرنا على هذه الخسارة».

وكان «البرتقالي» تلقى خسارته الثانية على التوالي، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الوحدة، قبل أن يسقط هذه المرة أمام البطائح بهدف نظيف سجله مروان فهد في الدقيقة التاسعة.

وبهذه النتيجة، رفع البطائح رصيده إلى 16 نقطة، ليتقدم إلى المركز الـ13، فيما تجمّد رصيد عجمان عند 23 نقطة في المركز السابع.