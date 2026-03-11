اختتام بطولة زايد الرياضية 2026 في «إرث أبوظبي»

اختُتمت منافسات بطولة زايد الرياضية 2026، التي أُقيمت برعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في «إرث أبوظبي»، وشهدت العديد من المنافسات التي جمعت بين الرياضيين وأفراد المجتمع.

وتستهدف البطولة إبراز الرؤية الخالدة للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتكريم إرثه من خلال تعزيز قِيَم المُثابرة والعمل الجماعي.

وشهدت نسخة عام 2026 برنامجاً متنوّعاً من المنافسات، شملت كرة القدم، والبادل، والملاكمة، والشطرنج، والسباحة، والجيوجيتسو والجمباز، الأمر الذي أسهم في استقطاب الرياضيين من أنحاء الإمارات والمنطقة، وأسفرت أبرز نتائج البطولة، عن فوز النادي السوداني ببطولة كرة القدم للرجال، بينما حصد نادي الوحدة إف سي لقب بطولة كرة القدم تحت 12 سنة، وتُوّجت أكاديمية بي إي سبورتس باللقب في منافسات تحت 16 عاماً.

وفي منافسات البادل فازت هدى وجاكي بالم بلقب البادل للسيدات، بينما حصد أنور وخالد اليفائي المركز الأول في بطولة البادل للرجال، وفي منافسات الملاكمة تُوّج خوجي أكبر إبراهيموف في وزن (50 كغم)، ومحسن جمال (60 كغم)، ونور أمجد (70 كغم)، ونيل فاو را (80 كغم)، بينما حاز الميداليات الذهبية في فئة السيدات كلّ من جواهر غريب (48 كغم)، ونسترن فتحي (54 كغم) وإميلي رزاييفا (65 كغم).

وفي فئة الرجال تُوّج كلّ من عبدالله السوادي (50 كغم)، وتركي عيد (60 كغم)، وكاونغ هيتزاو (65 كغم)، وفرخودجونوف جافوخيربيك (70 كغم)، وعلي عمرو (75 كغم)، وسوبيروف أولوجبيك (80 كغم)، وسيد سيدوف (85 كغم) ويسري رزق (+90 كغم).

كما شهدت مباريات الشطرنج جولات حماسية حصد في ختامها حميدان محمد الزعابي، المركز الأول في الشطرنج الخاطف تحت 18 عاماً، وفاز غدير حسينوف باللقب في فئة الشطرنج الخاطف المفتوح.

وفي السباحة حصد كلّ من ميليسا توماس وأنطوني كالداس المركز الأول في فئتَي الفتيات والفتيان تحت 10 سنوات، بينما فازت جايدا علي وياسين فؤاد بالمركز الأول في فئة 11-12 سنة.