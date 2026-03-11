بانزا: مهمتي الأساسية تسجيل الأهداف

تعهد مهاجم فريق الجزيرة، الدولي الكونغولي سايمون بانزا، بمواصلة بذل قصارى جهده لمساعدة فريقه على تحقيق الانتصارات في جميع المباريات، سواء بتسجيل الأهداف أو صناعة الفرص لزملائه، مؤكداً أن الأهم بالنسبة له هو فوز الفريق.

وقال بانزا في تصريحات صحافية، عقب تسجيله هدفَي الفوز وقيادته «فخر أبوظبي» لتحقيق فوز ثمين على الظفرة 2-1، أمس، في الجولة الـ19 من دوري المحترفين: «سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق على الفوز في كل المباريات، مهمتي الأساسية هي التسجيل، وإذا لم أستطع، فسأمرر الكرة لزملائي ليسجلوا ونفوز في المباراة».

وأضاف: «حصدنا ثلاث نقاط مهمة للغاية قبل المباراة المقبلة، والمنافسة الآن محتدمة، لذلك نحن سعداء بالانتصار الذي حققناه على الظفرة، وسنعمل على مواصلة سلسلة الانتصارات».

وأشار مهاجم الجزيرة إلى أن الفريق يشهد حالة من الانسجام، خصوصاً مع دخول عناصر جديدة إلى التشكيلة، موضحاً: «هناك لاعبون جدد يضخون دماءً جديدة في الفريق، وهذا يساعدنا كثيراً، بالطبع يحتاجون إلى بعض الوقت للتأقلم مع طريقة اللعب والخطة، لكننا تأقلمنا بشكل جيد، ونحن الآن على الطريق الصحيح».

وتابع: «أنا أيضاً منسجم مع الفريق، والمدرب منحني الثقة، وكذلك زملائي، لذلك الجميع يشعر بالسعادة، وهدفنا هو الاستمرار في الفوز، والتقدم نحو القمة».

وأُقيمت المباراة على استاد حمدان بن زايد، بحضور نحو 2000 متفرج.

ويدين «فخر أبوظبي» بالفضل لمهاجمه سايمون بانزا الذي سجّل هدفَي الجزيرة في الدقيقتين 15 و45، بينما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد (48) عن طريق محمد الخلوي.

وبهذه النتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 37 نقطة، معززاً موقعه في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد الظفرة عند 18 نقطة في المركز الـ11.