إنجاز تاريخي يلوح أمام حمد المقبالي.. فرصة ثمينة لمعادلة رقم ماجد ناصر

يلوح في الأفق إنجاز تاريخي لحارس مرمى شباب الأهلي، الدولي حمد المقبالي، عندما يخوض «فرسان دبي» مواجهة مهمة أمام اتحاد كلباء، مساء اليوم، في مباراة تمثل اختباراً حقيقياً للحارس الذي يطارد رقماً ظل صامداً لسنوات.

ويحتاج المقبالي إلى الحفاظ على نظافة شباكه في هذه المباراة، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الحارس السابق ماجد ناصر، الذي نجح في الخروج بشباك نظيفة في 13 مباراة خلال موسم واحد.

وكان الحارس الدولي قد تمكن حتى الآن من الحفاظ على نظافة شباكه في 12 مباراة منذ بداية الموسم، ليصبح على بعد خطوة واحدة فقط من معادلة هذا الإنجاز التاريخي.

ويعود هذا الرقم إلى موسم 2016-2017، حين دوّن ماجد ناصر اسمه في سجلات النادي، بعدما حافظ على نظافة شباك «فرسان دبي» في 13 مباراة، ليبقى ذلك الرقم الأعلى في موسم واحد بتاريخ الفريق، رغم تتويج شباب الأهلي بلقب الدوري مرتين في السنوات اللاحقة.

وخلال الموسم الحالي خاض شباب الأهلي 18 مباراة في الدوري، وتمكن المقبالي من الخروج بشباك نظيفة أمام كل من الظفرة ذهاباً وإياباً، والوحدة، وبني ياس، والنصر، واتحاد كلباء، والشارقة، وخورفكان، والجزيرة، والبطائح، ودبا، وعجمان.

وإذا نجح المقبالي في اجتياز اختبار كلباء اليوم دون أن تهتز شباكه، فسيعادل رقم ماجد ناصر التاريخي، ومع بقاء سبع مباريات أمامه حتى نهاية الموسم، فقد يمنحه ذلك فرصة حقيقية للانفراد بالرقم القياسي وكتابة اسمه في تاريخ النادي.