6 مؤشرات فنية تميز «ديربي» خورفكان ودبا

يتطلع فريقا خورفكان ودبا إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة التي تجمعهما اليوم ضمن الجولة الـ19 من دوري المحترفين، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين الساعيين إلى تأمين البقاء لموسم جديد.

ورصدت «الإمارات اليوم» ستة مؤشرات فنية قد يكون لها تأثير مباشر في مجريات اللقاء ونتيجته.

موقف الفريقين

يسعى دبا إلى تجنب الخسارة وتحقيق الفوز أو التعادل قبل سبع جولات من ختام الدوري، أملاً في الابتعاد عن المراكز المتأخرة إذ يتواجد في المركز قبل الآخير بـ13 نقطة، فيما يطمح خورفكان، صاحب الـ19 نقطة في المركز العاشر، إلى تعزيز رصيده والاقتراب من المنطقة الدافئة.

الاستحواذ والمرتدات

يميل خورفكان إلى الاستحواذ وفرض الإيقاع عبر تحركات المغربي طارق تيسودالي، بينما يعتمد دبا على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة بقيادة العراقي مهند علي والبرازيلي كابرال.

ديربي الجوار

الطابع التنافسي بين الفريقين يمنح المباراة إثارة إضافية، إذ غالباً ما تتسم مواجهات الديربي بالندية بغض النظر عن الترتيب.

دافع التعويض

يدخل خورفكان مباراة اليوم برغبة قوية في رد اعتباره بعد خسارته ذهاباً بهدف دون رد سجله البرازيلي سايمون كابرال.

نتائج الجولات الأخيرة

يعاني الفريقان تذبذب النتائج في الجولات الأخيرة، ما يزيد من أهمية المباراة لاستعادة التوازن، إذ تعرض خورفكان للخسارة من العين 2-3، ومن عجمان 2- 5، وتعادل مع النصر 2-2، بالمقابل تعرض فريق دبا لخسارتين من الشارقة 1-4، ومن كلباء 1-2، وتعادل مع النصر 1-1.

مباراة مفتوحة

استناداً إلى مؤشرات أفضلية الأرض، وطبيعة الديربي، وفارق النقاط والرغبة في التعويض، تبدو المباراة مرشحة لأن تكون قوية ومتكافئة، وقد تبقى نتيجتها معلّقة حتى الدقائق الأخيرة.