سمبيج: الشارقة عانى نقص اللاعبين.. ونسعى لتجهيز الفريق مبكراً للموسم المقبل

كشف رئيس شركة كرة القدم في نادي الشارقة، إبراهيم صالح سمبيج، أنهم في النادي يسعون حالياً لتجهيز الفريق مبكراً للموسم المقبل، وذلك لتعويض ضياع فرصة منافسة الفريق على لقب دوري المحترفين خلال الموسم الحالي، لافتاً إلى أن الفريق كان يعاني نقصاً في اللاعبين، وأنهم سعوا خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى دعم الفريق بعناصر جديدة، لكنهم لم يحصلوا على اللاعبين الذين كانوا يسعون إلى استقطابهم، لدعم الفريق بالمواصفات المطلوبة.

وقال سمبيج لـ«الإمارات اليوم»، عقب فوز فريقه الشارقة على دبا 4-1، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16: «بالنسبة لنا فإننا في مجلس الإدارة عندما تسلمنا المهمة لم يكن أمام الفريق إلا التفكير في المنافسة على لقبَي كأس السوبر الإماراتي وكأس السوبر الإماراتي - القطري، وقد وفق الفريق في تحقيق ذلك من خلال الفوز بلقبَي البطولتين، وبالنسبة لضياع فرصة الفريق في المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي، فإننا نسعى إلى تعويض ذلك في الموسم القادم من خلال الإعداد الجيد للفريق».

وأوضح سمبيج أن «الفريق يمر بمرحلة تغيير، لذا فإنه بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يتأقلم اللاعبون الموجودون مع بعضهم».

وأشار رئيس شركة كرة القدم في نادي الشارقة إلى أنهم يحرصون على توفير المتطلبات الخاصة بالفريق، خصوصاً على صعيد التعاقد مع لاعبين لدعم الفريق خلال الموسم المقبل.

ورغم أن الشارقة كان قد حقق إنجازاً مهماً هذا الموسم بالفوز بلقبَي كأس السوبر الإماراتي على حساب شباب الأهلي، وكذلك كأس السوبر الإماراتي - القطري على حساب الغرافة القطري، فإنه في المقابل خرج من سباق المنافسة في دوري المحترفين، بعد احتلاله حالياً المركز الثامن في ترتيب الفِرَق برصيد 20 نقطة بفارق كبير يصل إلى 24 نقطة عن المتصدر العين حالياً، كما ودّع أيضاً سباق المنافسة على لقب كأس رئيس الدولة، وخارجياً ودّع دوري أبطال آسيا للأندية النخبة من مرحلة المجموعات، علماً أنه كان قد فاز في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال آسيا للأندية 2، للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وبشأن فرحة الجمهور الشرقاوي لعودة الفريق إلى الانتصارات مجدداً بعد الفوز الأخير على دبا 4-1، خلال المباراة التي أُقيمت السبت الماضي، والمؤجلة من الجولة الـ16 في الدوري، أكّد إبراهيم سمبيج أن الانتصار شيء يدعو إلى الفرحة.

وكان الشارقة تعرّض لهزات عدة في الفترة الأخيرة، أدت إلى تراجعه للمراكز المهددة بالهبوط، حيث خسر من الجزيرة في الجولة الـ18 من دوري المحترفين بخماسية نظيفة، وقبلها خسر من عجمان 2-3 في الجولة الـ17، ومن شباب الأهلي 1-4، في الجولة الـ15، ليأتي الفوز على دبا بمثابة استعادة الأنفاس لفريق اعتاد على الوجود في المقدمة خلال السنوات الأخيرة.