شباب الأهلي يطارد الصدارة.. وكلباء يبحث عن الانتصار الأول   

يأمل فريق شباب الأهلي في استعادة صدارة ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم مؤقتاً، عندما يستقبل عند الساعة 9:30 من مساء اليوم ضيفه اتحاد كلباء على استاد راشد بدبي ضمن الجولة الـ19 من المسابقة، وذلك لنقل الضغط إلى فريق العين المتصدر، الذي يخوض غداً اختباراً صعباً أمام الوصل. وكان التعادل في الجولتين الماضيتين أمام الوصل 1-1، ثم أمام الوحدة بالنتيجة ذاتها، قد تسبب في تراجع «فرسان دبي» إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف «الزعيم»، ليتحول الفريق الأحمر من وضعية الإمساك باللقب بيديه إلى انتظار تعثر العين.

وقال المدرب البرتغالي باولو سوزا، إن الفريق مطالب ببذل جهد بدني وفني كبيرين للظهور بأفضل نسخة ممكنة من مستواه وهويته داخل الملعب، مع ضرورة تبني نهج هجومي وصناعة الفرص من مختلف الأطراف.

وأضاف في مؤتمر صحافي: «اللاعبون يحتاجون إلى الشدة واللياقة والسرعة، مع الحزم والفعالية أمام المرمى، من أجل حصد نقاط المباراة. هدفنا هو الوصول إلى الصدارة».

ويستند الفريق إلى سجل قوي أمام كلباء، إذ لم يسبق أن خسر أمامه في الدوري. فقد التقى الطرفان في 21 مواجهة بدوري المحترفين، حقق خلالها شباب الأهلي 13 انتصاراً مقابل 8 تعادلات. وعلى الجانب الآخر، يبحث كلباء، صاحب المركز التاسع برصيد 20 نقطة، عن تحقيق فوزه الأول على شباب الأهلي تاريخياً، رغم صعوبة المهمة وفارق الإمكانات. وكان الفريق قد حصل على فترة إعداد جيدة للمباراة بعد أن خاض آخر لقاء قبل نحو أسبوعين أمام الظفرة.

الشارقة – النصر

يبحث كل من الشارقة وضيفه النصر عن تحسين مركزيهما في جدول الترتيب، عندما يلتقيان عند الساعة 21:30 على استاد الشارقة، في مواجهة تأتي وسط ظروف صعبة للفريقين، إذ يحتل الشارقة المركز الثامن برصيد 20 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز السادس برصيد 23 نقطة.

ولايزال «الملك» يعيش تحت ضغط جماهيره، بسبب تراجع مستواه هذا الموسم، بعدما كان خلال السنوات الماضية منافساً دائماً على اللقب. ويعوّل الفريق على الانتصار العريض 4-1 على دبا في الجولة الماضية، والذي أبعده قليلاً عن المنطقة الخطرة، لكنه لايزال بحاجة إلى الفوز اليوم لتحسين موقعه في الترتيب.

في المقابل، لايزال «العميد» يبحث عن فوزه الثاني منذ بداية عام 2026. فمنذ انتصاره على بني ياس في 2 يناير، لم يحقق الفريق أي فوز، إذ خاض بعدها سبع مباريات خسر اثنتين منها، وتعادل في خمس، ما وضعه في موقف صعب، إذ إن خسارته اليوم قد تدفعه للتراجع أكثر في جدول الترتيب.

خورفكان - دبا

يستقبل خورفكان نظيره دبا عند الساعة 21:30 على استاد صقر بن محمد القاسمي، في مباراة صعبة على كلا الفريقين، تكمن أهميتها في كونها مواجهة مباشرة بين فريقين يسعيان إلى الابتعاد عن مناطق الخطر مع اقتراب الموسم من مراحله الأخيرة.

ويمتلك خورفكان 19 نقطة في المركز العاشر، وقد قدم أداءً لافتاً في الجولة الماضية أمام المتصدر العين رغم خسارته بصعوبة 2-3، وهو أداء قد يمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة فريق يقاتل بدوره من أجل البقاء.

أما دبا، الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة، فيدرك أن هامش الخطأ بدأ يضيق مع تقدم الجولات، فالفريق يعاني خللاً واضحاً في التوازن بين الهجوم والدفاع، وهو ما ظهر بوضوح في خسارته الأخيرة أمام الشارقة 1-4، الأمر الذي يجعل من مباراة خورفكان فرصة أخيرة تقريباً لإبقاء آماله في البقاء قائمة.