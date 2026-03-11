«الوطني للمناصحة» يحصد المركز الثالث في كأس منصور بن زايد

حصد فريق المركز الوطني للمناصحة المركز الثالث في النسخة الـ13 من منافسات كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، بعد فوزه على قطاع الخدمات المساندة بنتيجة 1–0 في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت مساء أول من أمس، على ملعب فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين، في إطار دعم الأنشطة الرياضية، وتعزيز روح التنافس بين الجهات والمؤسسات في أجواء رمضانية مميزة.

وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، في ظل حذر تكتيكي ومحاولات متبادلة دون أن يتمكن أي من الفريقين من هز الشباك.

وفي الشوط الثاني، استمرت المواجهة متوازنة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح فريق المركز الوطني للمناصحة في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 41 عبر اللاعب إبراهيما، ليحسم المواجهة ويمنح فريقه المركز الثالث في البطولة.

وحصل إبراهيما على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدّمه ودوره الحاسم في تحقيق الفوز لفريقه.

وجاء حصول فريق المركز الوطني للمناصحة على المركز الثالث تتويجاً لمسيرة تنافسية مميزة للفريق خلال البطولة، حيث تمكن من التأهل عن المجموعة الثانية، بعد منافسة قوية في الدور التمهيدي، ليحجز مكانه بين الفرق المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية، بعد تصدّره المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط.

وفي الدور ربع النهائي حقق الفريق فوزاً مهماً على فريق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي بنتيجة 1-0 ليبلغ الدور نصف النهائي.

وفي نصف النهائي، واجه فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية في مباراة قوية انتهت بفوز فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية بنتيجة 2–1، لينتقل فريق المركز الوطني للمناصحة إلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي نجح خلالها في حسم المركز الثالث على حساب فريق قطاع الخدمات المساندة.