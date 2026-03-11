«هيئة الطرق والمواصلات» يُتوّج ببطولة بلدية دبي فوق 45 عاماً

توّج فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي بلقب بطولة بلدية دبي للمؤسسات الحكومية لكرة القدم لفئة فوق 45 عاماً لعام 2026، عقب فوزه المثير في المباراة على فريق دبي الصحية بركلات الترجيح 8-7.

وشهدت البطولة مشاركة ثمانية فرق مثّلت عدداً من الجهات الحكومية، حيث تنافست بروح رياضية عالية، عكست قيم التعاون والأخوة بين موظفي المؤسسات الحكومية، وأسهمت في تعزيز العلاقات والتواصل بينهم، إلى جانب ترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة يُعزّز الصحة والنشاط.

وتوج الفائزين المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي، سيد الهاشمي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الدكتور عامر شريف، وممثل مجلس دبي الرياضي بدر حارب، ومدير إدارة العقود والمشتريات في بلدية دبي هاشم القريشي، والمدير التنفيذي للعمليات بمستشفى الجليلة الدكتور محمد العوضي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة وليد الشيباني.

وتُوّج لاعب فريق بلدية دبي يوسف فكري بلقب هداف البطولة بعد أن سجل ثمانية أهداف، بينما حصل حارس فريق هيئة الطرق والمواصلات، أيوب كمالي، على جائزة أفضل حارس مرمى، ونال لاعب فريق دبي الصحية منذر علي، جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد الأداء اللافت الذي قدّمه مع فريقه طوال المباريات، كما تُوّج فريق مجلس دبي الرياضي بجائزة الفريق المثالي.