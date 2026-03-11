4 مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الاتحاد اليوم

تُقام في العاشرة من مساء اليوم أربع مواجهات ضمن الدور ربع النهائي من منافسات كأس الاتحاد لكرة القدم لموسم 2025-2026، حيث يلتقي العروبة (درجة أولى) مع مودرن سبورت (درجة ثالثة)، بينما يواجه سيتي (درجة أولى) نظيره حتا (درجة أولى). ويستضيف الحمرية (درجة أولى) فريق «ليجنتوس إف سي» (درجة ثانية)، بينما تجمع المباراة الرابعة دبا الحصن (درجة أولى)، وفريق «بالم 365» (درجة ثانية).

وكانت الفرق الثمانية قد بلغت هذا الدور بعد تجاوزها منافسيها في الدور ثمن النهائي بنتائج متفاوتة ومفاجئة. فقد تأهل العروبة عقب فوزه على مجد بنتيجة 3-1، بينما حجز مودرن سبورت مقعده بعد تغلبه على العربي 2-1.

كما بلغ حتا الدور ربع النهائي بعد فوزه على الإمارات «الصقور» 2-1، بينما تأهل الحمرية على حساب الفجيرة بهدف دون رد.

وفي بقية المواجهات، تأهل سيتي بعد فوزه على فورت فيرتوس (ثالثة) بنتيجة 3-2، بينما بلغ «ليجنتوس إف سي» هذا الدور بعد فوزه على فرسان هيسبانيا 4-2.

كما حجز دبا الحصن بطاقة التأهل عقب فوزه على فورت فيرتوس (ثانية) 4-2، بينما تأهل «بالم 365» بعد تغلبه على نوفا ستار بنتيجة 3-1.