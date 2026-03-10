البطائح يهزم عجمان ويفارق المركز الأخير في دوري المحترفين

قاد مروان فهد فريقه البطائح لمغادرة المركز الأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد خلال الانتصار الثمين الذي حققه «الراقي» على حساب عجمان بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة، في لقاء شهد حضورًا جماهيريًا ضعيفًا.

وسجل مروان فهد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة، فيما حافظ البطائح على تقدمه حتى صافرة النهاية، رغم المحاولات الهجومية المتواصلة من جانب الفريقين على مدار شوطي اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع البطائح رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث عشر، في المقابل تجمد رصيد عجمان عند 23 نقطة في المركز السابع.