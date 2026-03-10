الجزيرة يهزم الظفرة بثنائية بانزا.. ويتمسك بالمركز الرابع

حافظ فريق الجزيرة على المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فوزه خارج ملعبه على الظفرة بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن الجولة التاسعة عشرة على استاد حمدان بن زايد، بحضور نحو ألفي متفرج.

ويدين «فخر أبوظبي» بالفضل لمهاجمه سايمون بانزا الذي سجل هدفي الجزيرة في الدقيقتين 15 و45، بينما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 48 عن طريق محمد الخلوي.

وبهذه النتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 37 نقطة معززاً موقعه في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.