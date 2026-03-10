مدرب الشارقة: كايو لوكاس جاهز لمواجهة النصر.. ولوان بيريرا خارج الحسابات

أكد مدرب الشارقة البرتغالي خوسيه مواريس جاهزية فريقه لمواجهة النصر غداً الأربعاء ضمن الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن لاعب الفريق كايو لوكاس سيكون متاحاً للمشاركة في المباراة، فيما سيغيب لوان بيريرا بسبب مشكلات بدنية.

وكان اللاعبان قد غابا عن المباراة الأخيرة للفريق أمام دبا الحصن للسبب ذاته. وشدد مورايس على أن فريقه يحتاج في هذه المباراة إلى التنظيم والانضباط وتقديم أداء قوي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال مورايس خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، الذي عُقد اليوم الثلاثاء في مقر نادي الشارقة: «نخوض مرة أخرى مباراة أمام منافس جيد وهو فريق النصر، لذلك يجب علينا العمل بجد حتى نتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية».

وأضاف: «لدينا بعض الغيابات في صفوف الفريق، إذ لن يكون لوان بيريرا متاحاً للمشاركة، في حين سيكون كايو لوكاس جاهزاً، كما ستشهد المباراة أيضاً عودة اللاعب ماتيوس سالدانيا. سنركز على أهمية العمل الجماعي حتى نتمكن من تحقيق النتيجة المرجوة».

وتابع: «سنلعب على ملعبنا وأمام جماهيرنا، ونتمنى أن نقدم لهم مباراة جيدة والعمل على إسعادهم».