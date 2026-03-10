إيغور: لن أفوز في المباريات وحدي

شدد لاعب الشارقة، البرازيلي إيغور كورنادو، على أنه عندما يلعب جميع لاعبي الفريق بشكل جيد فإن الانتصارات ستتحقق، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه «الملك» على دبا 4-1 في دوري المحترفين، وتسجيله الهدفين الثاني والثالث في المباراة.

وقال إيغور، لـ«الإمارات اليوم»: «كرة القدم لعبة جماعية ولن أفوز بالمباريات وحدي أبداً، وإنما حين نلعب كلنا بطريقة جيدة».

وأضاف: «سعداء بالفوز، لأنه يظهر بعض الشجاعة وردة فعل اللاعبين بعد الخسارة الأخيرة التي تعرض لها الفريق أمام الجزيرة بخمسة أهداف نظيفة»، مشيراً إلى أنهم «يحاولون التحسن يوماً بعد يوم».

وعن رأيه في المستوى الفني الذي قدمه الفريق أمام دبا، قال إيغور: «خلال الشوط الأول كان الشارقة جيداً جداً، أما في الثاني فمازلنا بحاجة إلى الاستمرار في التحسن، وسنرى كيف سيكون النهج الذي سيلعب به الفريق في المباريات المقبلة».

وتابع: «العمل الذي يقوم به الفريق كان جيداً جداً، وعلينا كلاعبين أن نستمر في الاستجابة والعمل على التطور والتحسن أكثر فأكثر. وبالتأكيد النقاط الثلاث التي حصل عليها الفريق كانت مهمة جداً».

وأشار إيغور إلى أنهم سيحاولون التركيز على المباراة المقبلة أمام النصر ضمن الجولة 19 في دوري أدنوك للمحترفين، لافتاً إلى أنهم لايزالون بحاجة إلى إظهار أنفسهم بانضباط أكبر.

إيغور كورنادو:

