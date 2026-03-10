يونايتد يبتعد 4 خطوات في صدارة «الأولى».. ويقترب من «الأضواء»

وسّع فريق يونايتد فارق النقاط بينه وملاحقيه، دبا الحصن «الوصيف» إلى أربع نقاط، والذيد «ثالث الترتيب» إلى ست نقاط، مع ختام الجولة الـ19 لدوري الدرجة الأولى، معززاً موقعه في الصدارة بعد فوزه على الجزيرة الحمراء (3-1)، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة، ومستفيداً من خسارة ملاحقه دبا الحصن أمام حتا (2-3)، في خطوة مهمة نحو تعزيز حظوظه في المنافسة على الصعود.

وشهدت المباراة تألقاً لافتاً للمهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك)، بعد مباراة أظهر خلالها المدرب الإيطالي أندريا بيرلو قراءة فنية مميزة.

وشهدت الجولة الـ19 من دوري الدرجة الأولى إثارة كبيرة وارتفاعاً في المعدل التهديفي، بعدما سجلت الفرق 23 هدفاً في سبع مباريات، بمعدل يزيد قليلاً على ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة.

وجاءت ثمانية أهداف في الشوط الأول، مقابل 15 هدفاً في الشوط الثاني، ما يعكس ارتفاع النشاط الهجومي في النصف الثاني من المباريات، مع سعي الفرق لحسم النتائج في الدقائق الأخيرة.

تألق الذيد ومحمد الحمادي

وواصل فريق الذيد نتائجه الإيجابية بفوزه على العربي (2-1)، ليبقى ضمن دائرة المنافسة، محققاً أطول سلسلة نتائج إيجابية في تاريخه، بوصوله إلى 16 مباراة متتالية من دون خسارة، ليؤكد مدربه الجزائري فؤاد بومضل نجاح النهج التدريبي الذي يتبعه مع الفريق.

كما حقق العروبة فوزاً مهماً على الحمرية بهدف نظيف سجله اللاعب محمد الحمادي، ليرفع رصيده إلى 11 هدفاً، ويحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري.

وانتهت مواجهة الفجيرة والإمارات بالتعادل (2-2) في مباراة شهدت إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

«سوبر هاتريك»

وشهدت الجولة الـ19 تألقاً فردياً لافتاً، بعدما سجل لاعب «مجد» المواطن علي اليحيائي أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في فوز فريقه على غلف يونايتد (4-1)، في واحدة من أبرز العروض الفردية خلال الموسم.

كما برزت الأهداف المتأخرة كأحد ملامح الجولة، إذ سجل يونايتد هدفه الثالث في الدقيقة (95)، بينما أدرك الفجيرة التعادل في الدقيقة (90+7)، في حين جاء هدف العربي في الدقيقة (90+2).