في «السباق إلى دبي».. الأميركي ريد بطل السلسلة الدولية للغولف

نال الأميركي باتريك ريد اللقب الشرفي «بطل السلسلة الدولية» هذا الموسم، ضمن منافسات «السباق إلى دبي» في جولة «دي بي ورلد» للغولف، وذلك في ختام بطولة جوهانسبورغ المفتوحة في جنوب إفريقيا، ليواصل تصدره الترتيب العالمي للسباق إلى دبي، مع استمرار المنافسة نحو نهائيات الموسم التي تستضيفها دولة الإمارات في أبوظبي ودبي خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة، أمس، تفوق ريد بعد سلسلة من النتائج الإيجابية هذا الموسم، أبرزها فوزه بلقب بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» التي أقيمت في نادي الإمارات للغولف في يناير الماضي، وهي إحدى بطولات النخبة ضمن سلسلة رولكس، إضافة إلى تتويجه بلقب بطولة قطر ماسترز في فبراير الماضي، إلى جانب حصوله مؤخراً على المركز العاشر في بطولة جوهانسبورغ المفتوحة التي اختتمت الأحد.

وجمع ريد 1840 نقطة في «السلسلة الدولية» التي ضمت 7 بطولات أقيمت في 5 دول عبر قارتي آسيا وإفريقيا، هي الإمارات والبحرين وقطر وكينيا وجنوب إفريقيا، ليعزز موقعه في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي».

وشهدت بطولة جوهانسبورغ المفتوحة، أول من أمس، فوز البريطاني دان برادبوري بلقبه الثالث في مسيرته في جولة «دي بي ورلد»، والثاني في هذه البطولة بعد تتويجه بها عام 2022، ليحصد 500 نقطة، ويتقدم إلى المركز الرابع في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 1052 نقطة. وأنهى برادبوري البطولة بمجموع 17 ضربة تحت المعدل، متقدماً على الثنائي الجنوب إفريقي كايسي غرافيس والإنجليزي براندون ثومبسون اللذين سجلا 16 ضربة تحت المعدل.

وواصل أدريان أوتايجوي تحقيق نتائج إيجابية بحصوله على المركز السادس للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما حقق المركز ذاته الأسبوع الماضي في بطولة جنوب إفريقيا المفتوحة.

وأنهى أوتايجوي المنافسات برصيد 12 ضربة تحت المعدل، ليحصد 84 نقطة، ويتقدم 25 مركزاً ليحتل المرتبة الـ50 في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 236 نقطة.

وتعد بطولة جوهانسبورغ المفتوحة المحطة الـ12 في روزنامة جولة «دي بي ورلد» هذا الموسم، إذ تقام المنافسات التي تحمل اسم وشعار دبي حول العالم، تحت مسمى «السباق إلى دبي» عبر تنظيم ما لا يقل عن 42 بطولة في 25 دولة.

وتختتم منافسات الموسم في الإمارات، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي، التي تقام في ملعب ياس لينكس خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من نوفمبر المقبل، قبل أن يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى البطولة الختامية لجولة «دي بي ورلد» في نادي عقارات جميرا للغولف بدبي، خلال الفترة من 12 إلى 15 من الشهر نفسه.