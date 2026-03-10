مورايس: لا أفكر في نقاط الشارقة بالدوري.. وأحضّر للمستقبل

أكد مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، أنه لا يفكر في عدد النقاط بدوري المحترفين بقدر اهتمامه ببناء الفريق للمستقبل، وذلك بعد فوز «الملك» على دبا 4-1 في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ16.

وقال مورايس لـ«الإمارات اليوم»: «بالنسبة لي لا أفكر في نقاط الدوري كثيراً. ما أفكر فيه هو أننا يجب أن نُحضّر للمستقبل بطريقة مختلفة، وهذا ما نحاول القيام به».

وقفز الشارقة إلى المركز الثامن في ترتيب دوري المحترفين برصيد 20 نقطة، مقترباً من المنطقة الدافئة.

وأضاف مدرب الشارقة: «الفريق ظهر خلال مباراة دبا أكثر تماسكاً، وكان هناك انضباط مختلف من حيث التنظيم، كما أظهر الفريق القدرة على تسجيل أربعة أهداف كنا بحاجة إليها. لم نمر بهذه اللحظة حتى اليوم، وكان من المهم أيضاً أن نرى ذلك». وأوضح: «كل مباراة يخوضها الفريق تعد قصة مختلفة»، مشيراً إلى أنه سعيد لأن الفريق قدم أداءً جيداً، خصوصاً في الشوط الأول الذي ظهر خلاله أكثر تماسكاً، مشدداً على أن الفريق كان بحاجة إلى هذا الفوز.

وعلق مورايس على فوز الشارقة بعد سلسلة نتائج سلبية للفريق: «أرى أن جماهيرنا حصلت على الفوز الخامس للفريق في الدوري منذ تسلمي مهمة تدريب الفريق وهي سعيدة جداً، وأنا أيضاً سعيد بذلك».

وعن وجود الثنائي كايو لوكاس ولوان بيريرا خارج تشكيلة الفريق في مباراة دبا الأخيرة، قال: «كايو ولوان خارج تشكيلة الفريق نظراً لوجود مشكلات بدنية لديهما، وهذا هو السبب وراء غيابهما عن مباراة دبا. نأمل أن نرى ما إذا كانا سيتعافيان للمباراة القادمة». وعن منحه الفرصة لعناصر شابة للمشاركة في المباراة، مثل اللاعب سلطان السعدي، قال مدرب الشارقة إنه حرص على منح السعدي واللاعبين صغار السن فرصة المشاركة مع الفريق.