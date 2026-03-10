«الدفاع المدني» يظفر بلقب الدورة الرياضية لحكومة عجمان

ظفر فريق «هيئة الدفاع المدني بعجمان» بلقب بطولة كرة القدم ضمن منافسات الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها السادسة لعام 2026، عقب فوزه في المباراة النهائية على «دائرة البلدية والتخطيط» بركلات الترجيح (2-1)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وشهد المباراة الختامية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، وعدد من المسؤولين وقيادات الجهات الحكومية في الإمارة، وسط حضور جماهيري لافت، وأجواء تنافسية قوية بين الفريقين.

وجاءت المباراة متكافئة من الناحية الفنية، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، مع تألق واضح لحراس المرمى، قبل أن تحسم ركلات الترجيح المواجهة لمصلحة فريق هيئة الدفاع المدني.

وفي ختام اللقاء، تُوّج فريق الدفاع المدني بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال فريق دائرة البلدية والتخطيط المركز الثاني، كما تم تكريم الرعاة والجهات الداعمة للدورة الرياضية.

من جهة أخرى، أُقيمت مباراة استعراضية خيرية بشعار «90 دقيقة خير» ضمن ختام فعاليات الدورة، بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني، وسط حضور جماهيري لافت.

وخُصص ريع المباراة لدعم الأيتام في جمعية الإحسان الخيرية، في مبادرة تهدف إلى توظيف الرياضة لخدمة العمل الإنساني، وتعزيز ثقافة العطاء في المجتمع.

وشهدت المباراة مشاركة عدد من نجوم كرة القدم محلياً وخليجياً، من أبرزهم العماني عماد الحوسني، وبشير سعيد، ووليد سالم، ومحمد عبدالرحمن، وإسماعيل الحمادي، ونواف مبارك، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية.

وفي ختام الفعالية، جرى تكريم اللاعبين المشاركين والرعاة الداعمين للمبادرة، إضافة إلى تكريم الأيتام الذين حضروا المباراة، في أجواء إنسانية مميزة، عكست روح التكافل المجتمعي.