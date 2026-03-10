الجزيرة يلمح المركز الثالث من الظفرة.. وقمة بين البطائح وعجمان

يملك فريق الجزيرة فرصة الوصول مؤقتاً إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم للمرة الأولى هذا الموسم، عندما يحل ضيفاً على الظفرة في الساعة 9:30 من مساء اليوم (الثلاثاء) على استاد حمدان بن زايد، ضمن افتتاح الجولة التاسعة عشرة، التي تشهد أيضاً مواجهة بين البطائح وضيفه عجمان في التوقيت ذاته.

وظهر «فخر أبوظبي»، الذي يملك 31 نقطة في المركز الرابع، بصورة متذبذبة في بداية المسابقة، إذ تراجع إلى المركز التاسع في الجولتين الثالثة والخامسة. وخلال محاولاته للتقدم نحو المربع الذهبي، تعرض الفريق لخمس خسائر وأربعة تعادلات.

وشهدت الجولات الأخيرة استقراراً نسبياً في موقع الفريق بجدول الترتيب، إذ حافظ على المركز الخامس لعدة جولات قبل أن يتقدم إلى المركز الرابع في الجولة الماضية، عقب فوزه العريض بخماسية نظيفة على الشارقة، ليصبح أمام فرصة التقدم إلى المركز الثالث، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة بني ياس مع الوحدة بعد غد.

وتعود آخر مرة أنهى فيها الجزيرة موسمه بين الأربعة الكبار إلى موسم 2021-2022، حين احتل المركز الرابع برصيد 45 نقطة، بينما حل في المواسم التالية في المراكز الخامس ثم الثامن فالسابع، وهو ما حرمه من المشاركة في المسابقات الآسيوية.

ويميل التاريخ لمصلحة الجزيرة، إذ التقى الفريقان في 27 مباراة سابقة، فاز خلالها «فخر أبوظبي» في 15 مباراة مقابل 5 انتصارات للظفرة، فيما انتهت 7 مباريات بالتعادل، وسجل الجزيرة 63 هدفاً مقابل 36 هدفاً للظفرة.

وعلى الجانب الآخر، يبحث الظفرة، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، عن الفوز للابتعاد عن منطقة الخطر، بعدما بدأ الفارق يتقلص بين فرق القاع وأندية منتصف الترتيب مع دخول المسابقة مراحلها المتقدمة.

وسيكون الفريق مطالباً بالظهور بصورة أفضل على ملعبه وإنهاء معاناته أمام جماهيره، إذ لم يحقق أي فوز أو حتى تعادل في آخر خمس مباريات خاضها على أرضه، ما يجعل مواجهة اليوم فرصة لتصحيح المسار.

البطائح – عجمان

يسعى البطائح إلى تحقيق فوزه الأول بعد ثماني جولات لم يتذوق خلالها طعم الانتصارات، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الأخير في جدول الترتيب، وذلك عندما يستضيف عجمان في الساعة 9:30 مساءً على استاد خالد بن محمد ضمن الجولة التاسعة عشرة في مواجهة واعدة بين الفريقين نظراً لموقع الفريقين في جدول الترتيب ودوافع كل طرف.

وخلال الجولات الثماني الماضية تلقى «الراقي» أربع خسائر وتعادل في أربع مباريات، ليبقى في المركز الأخير برصيد 13 نقطة، وهو ما يجعله في حاجة ماسة للفوز اليوم لإحياء آماله في البقاء وتحسين موقفه في صراع الهبوط.

في المقابل، يبدو عجمان في وضع أفضل، إذ يحتل المركز السابع برصيد 23 نقطة، ويدخل المباراة دون ضغوط كبيرة، إلا أن الفوز سيعيده إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام الوحدة في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، كما سيقربه بشكل كبير من الابتعاد مبكراً عن صراع الهبوط.