«كأس منصور بن زايد» يكشف عن البطل الليلة

تأهل فريقا «الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء» إلى المباراة النهائية من كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، المقررة عند الساعة 9:30 من مساء اليوم.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين، بهدف دعم الحركة الرياضية الشبابية، وتعزيز التنافس الإيجابي في أجواء رمضانية مميزة.

في المواجهة الأولى، انتزع فريق «مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء» بطاقة التأهل الأولى، بعد فوزه المثير على قطاع الخدمات المساندة بنتيجة (2-1).

وفرض «الشؤون التنموية» أسلوبه منذ البداية، حيث افتتح التسجيل مبكراً عبر اللاعب تياغو بالكاجوي، قبل أن يضاعف باولو غوستافو النتيجة بالهدف الثاني. ورغم محاولات قطاع الخدمات المساندة للعودة إلى المباراة وتقليصه الفارق عبر اللاعب إنجي درون كوامي، فإن الصلابة الدفاعية لفريق «الشؤون التنموية» حافظت على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وحصد اللاعب تياغو بالكاجوي جائزة «رجل المباراة» تقديراً لأدائه المؤثر.

وفي المباراة الثانية، سار فريق «الأرشيف والمكتبة الوطنية» على النهج نفسه، متخطياً «المركز الوطني للمناصحة» بنتيجة (2-1) في لقاء اتسم بالندية العالية.

وسجل للأرشيف اللاعب ياسين خنيشي، قبل أن يعزز زميله جوناثان كوجيا التقدم سريعاً بالهدف الثاني. وفي الشوط الثاني، كثف «المناصحة» ضغطه لينجح في تقليص الفارق عبر ركلة جزاء نفذها جوليان مارك بنجاح، لكن طموح الأرشيف كان أكبر، ليؤمن عبوره إلى النهائي.

وتوج ياسين خنيشي بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أداء مميز.