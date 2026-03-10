لاحج صالح: الذيد «استثنائي» بـ 16 سلسلة إيجابية

أكد لاعب فريق الذيد، لاحج صالح، أن فريقه يمر بفترة فنية مميزة في دوري الدرجة الأولى، بعد أن وصل إلى المركز الثالث في ترتيب الفرق برصيد 34 نقطة، وعلى بعد نقطتين فقط من الوصيف دبا الحصن.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الذيد سجل أطول سلسلة نتائج إيجابية في الدوري بعدم تعرضه للخسارة في 16 مباراة، الأمر الذي يعكس الدعم والرعاية الكبيرة لمجلس إدارة النادي برئاسة سالم بن هويدن الكتبي، إلى جانب الجهد الكبير الذي يبذله الجهاز الفني بقيادة المدرب الجزائري فؤاد بومضل، واللاعبون منذ بداية الموسم الجاري».

وأضاف أن «طموح الفريق يتمثل في الصعود إلى دوري المحترفين، لذا سنخوض المباريات المقبلة للفريق على أنها كؤوس نهائية»، مشيراً إلى أن «الذيد يلعب بأريحية عالية، ولا يشعر بضغط نفسي، وهو الأسلوب الذي قاده إلى التميز في موسم استثنائي رغم صعوبته».

وقال لاحج صالح: «إن الفوز الأخير الذي حققه الذيد على العربي بنتيجة 2-1، جاء بعد مباراة قدم فيها الفريق مستوى مميزاً، عكس الروح العالية للاعبين ورغبتهم في مواصلة المنافسة بقوة، خصوصاً أن الفريق يسير بثبات نحو تحقيق أهدافه في البطولة».

وأضاف: «الذيد يقدم مستويات جيدة منذ 16 مباراة، واللاعبون يعملون بروح جماعية داخل الملعب، وهو ما ساعدنا على تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية».

وأشار إلى أن الاستقرار الفني كان أحد أهم أسباب تطور أداء الفريق هذا الموسم، مؤكداً أن الجهاز الفني بقيادة المدرب فؤاد بومضل، يعمل على تطوير أداء اللاعبين بشكل مستمر. وقال: «نحاول تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بأفضل صورة ممكنة، والجميع في الفريق يدرك أهمية كل مباراة في هذه المرحلة من الدوري».

كما أشار إلى أن مباراتي الفريق أمام الذيد والإمارات تعدان الأفضل بالنسبة له خلال الموسم الجاري.

وتابع أن «فريق الذيد يركز على حصد النقاط، بالتزامن مع الاهتمام بالمردود الفني، على عكس بعض فرق الدوري». وأوضح أن «المنافسة في دوري الدرجة الأولى قوية هذا الموسم، في ظل تقارب مستويات العديد من الفرق، ما يجعل حسم النتائج أمراً صعباً في كثير من المباريات».

وأضاف: «الدوري هذا الموسم صعب، وكل الفرق تقاتل من أجل تحقيق أهدافها، لذلك نحن نتعامل مع كل مباراة على حدة».

أجواء إيجابية

وأشار لاحج صالح إلى أن الأجواء داخل فريق الذيد تسودها روح العائلة الواحدة، مبيناً أن العلاقة المميزة بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري أسهمت في رفع مستوى الفريق. وقال: «لدينا مجموعة متجانسة من اللاعبين، والجميع يعمل لهدف واحد، هو تحقيق أفضل النتائج وإسعاد جماهير النادي».

دور اللاعبين المواطنين

وأكد لاحج صالح أن التناغم بين لاعبي الخبرة وبقية اللاعبين من مواطنين وأجانب، ساعد فريق الذيد على تقديم مستويات مستقرة خلال الموسم، مشيراً إلى أن «كل لاعب يحاول تقديم أفضل ما لديه عندما يحصل على الفرصة، وهذا ما يصنع الفارق داخل الفريق».

طموح المنافسة

وشدد لاعب الذيد على أن الفريق يركز حالياً على مواصلة النتائج الإيجابية، والبقاء قريباً من فرق المقدمة، مؤكداً أن التفكير ينصب على كل مباراة بشكل منفصل. وقال: «نحترم جميع الفرق، ونعمل بجد في التدريبات من أجل الظهور بأفضل مستوى في المباريات المقبلة».

التغذية الصحيحة

وكشف لاحج صالح أن التزامه التغذية الرياضية الصحيحة، وتنظيم وقته بين الرياضة وبقية الجوانب الحياتية، إضافة إلى الاهتمام بالجانب الذهني والبدني، ساعده على مواصلة تقديم مستويات جيدة يعتز بها.

