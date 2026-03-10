نهائي كأس الإمارات لكرة الصالات اليوم

تتركز الأنظار عند الساعة الـ10 من مساء اليوم في الصالة الرياضية المغلقة التابعة لاتحاد كرة القدم في منطقة الخوانيج في دبي، على مباراة ذهاب الدور النهائي لمسابقة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، بين فريق الإقامة وشؤون الأجانب - دبي ونظيره البطائح.

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على صالة نادي البطائح، في التوقيت ذاته.

وصعد فريق الإقامة وشؤون الأجانب - دبي إلى المباراة النهائية بعد سلسلة انتصارات مثيرة، إذ تغلب على اليرموك بنتيجة (5-2)، ثم على خورفكان (4-3)، وعلى شباب الأهلي مرتين بنتيجتي (2-1) و(3-2).

من جهته، تأهل فريق البطائح بعد عروض قوية، إذ فاز على خورفكان (5-0)، والإقامة وشؤون الأجانب - دبي (5-2)، وعلى اليرموك (14-2)، وكلباء في مباراتين بنتيجتي (3-2) و(6-2).

من جهته، أكد مدرب البطائح عدنان الهولي، صعوبة المباراة المقبلة، نظراً للتكافؤ بين الفريقين، والطموح المشترك لديهما، وقال في تصريحات صحافية: «إن التركيز العالي والانضباط التكتيكي سيكونان عاملين مهمين لتحقيق الفوز في النهائي».

ويترقب الجمهور نهاية مشوقة للبطولة، وسط توقعات بمباراة متكافئة بين الفريقين، حيث يسعى كل فريق لإثبات نفسه والتتويج بالكأس.