إشادة أوروبية بمبادرة نادي دبي لكرة السلة لدعم لاعبي «اليوروليغ»

حظيت مبادرة نادي دبي لكرة السلة بدعم عدد من لاعبي «اليوروليغ» خلال فترة وجودهم في دبي، وبتقدير واسع من أندية أوروبية عدة، بعد أن أسهم النادي في الحفاظ على جاهزية اللاعبين، وتسهيل عودتهم مع عائلاتهم إلى أوروبا.

وفتح النادي مرافقه التدريبية أمام اللاعبين لمواصلة تدريباتهم خلال وجودهم في دبي، كما عمل بالتنسيق مع أنديتهم لتسهيل عودتهم إلى أوروبا، حيث تم بالفعل تنظيم رحلة جوية انطلقت من أبوظبي، أعادت اللاعبين وعائلاتهم إلى وجهاتهم.

وبلغ عدد اللاعبين المحترفين الذين وجدوا في دبي خلال الفترة الماضية 12 لاعباً من أندية مختلفة.

وأعلن النادي أمس أن أندية أوروبية عدة عبرت عن تقديرها وامتنانها لهذه المبادرة، التي عكست روح التعاون والتضامن في مجتمع كرة السلة، وأكدت أن الرياضة تبقى جسراً يربط بين المدن والأندية والدول.