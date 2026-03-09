جاسم سعيد بطل تحدي حفيت الرمضانية في «الليزر رن»

فاز اللاعب جاسم سعيد بلقب فئة العمومي في بطولة تحدي حفيت الرمضانية لرياضة «ليزر رن»، فيما حلّ ذياب الكعبي في المركز الثاني، وماهر أيوب ثالثا، بينما أحرز آدم ماجد المركز الأول في فئة تحت 13 عاما، في حين جاء علي إبراهيم في المركز الثاني، وأحمد علي ثالثا.

وفي منافسات تحت 17 عاما، فاز بالمركز الأول محمد بن حمد بن محمد، وجاء فيصل بن محمد بن علي ثانيا، وعبدالرحمن مسعود ثالثًا.

ونظم اتحاد الإمارات للخماسي الحديث البطولة على الملاعب الفرعية لنادي العين في إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وسط أجواء رمضانية مميزة وبمشاركة 53 لاعبا، ضمن أجندة الاتحاد الرامية إلى نشر رياضة «ليزر رن» وتوسيع قاعدة ممارسيها.

وأكدت رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث الدكتورة هدى المطروشي أن "تنظيم هذه البطولة يمثل خطوة مهمة لتعزيز انتشار الرياضات الحديثة في المجتمع، ونشر ثقافة النشاط البدني بين مختلف الفئات العمرية"، وقالت في تصريحات صحافية: "إن إدراج منافسات (ليزر رن) ضمن الفعاليات الرياضية في شهر رمضان يعكس الحرص على تقديم أنشطة رياضية مبتكرة تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل".

وأضافت أن "البطولة تسهم في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بأسلوب ممتع وتنافسي، إلى جانب دورها في نشر رياضة الخماسي الحديث واكتشاف المواهب الجديدة"، موضحة أن "رياضة (ليزر رن) تجمع بين الجري والتصويب بالليزر، ما يجعلها نموذجًا رياضيًا متكاملًا يجمع بين اللياقة البدنية والتركيز والدقة".