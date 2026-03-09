"جمعية الشارقة الخيرية" تظفر بلقب البطولة الرمضانية لجامعة الشارقة

ظفر فريق جمعية الشارقة الخيرية بلقب البطولة الرمضانية التي نظمتها جامعة الشارقة على استاد الجامعة الرياضي، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق "جمعية الشارقة التعاونية" الذي حلّ وصيفاً، فيما أحرز فريق "مستشفى ميدكير الشارقة" المركز الثالث عقب تغلبه على فريق "شركة البحري والمزروعي" في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وشهدت الأمسية الختامية حضورا رسميا ومجتمعيا تقدّمه الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الأندية الرياضية والدوائر الحكومية والشركات الخاصة والجهات الخيرية.

وضمن فئة الشركات أحرزت "جمعية الشارقة التعاونية" المركز الأول، وجاءت "بيتزا هت أمريكانا" في المركز الثاني، فيما حلّت "شركة البحري والمزروعي" ثالثاً، كما نالت مجموعة أفكو جائزة الفريق المثالي في البطولة.

وضمن فئة المستشفيات والهيئات، تُوِّجت "هيئة الشارقة للثروة السمكية" بالمركز الأول، تلاها "مستشفى ميدكير الشارقة" في المركز الثاني، بينما جاء "مستشفى الجامعة بالشارقة" في المركز الثالث.

أما في فئة الجمعيات الخيرية، فقد حصدت "جمعية الشارقة الخيرية" المركز الأول، وجاءت "مؤسسة حميد بن راشد الخيرية" في المركز الثاني، فيما حلّ الهلال الأحمر الإماراتي ثالثًا.

ومن جانبه، أكد عميد شؤون الطلاب الدكتور عيد كنعان في تصريحات صحافية: "إن البطولة شهدت هذا العام مشاركة 45 فريقًا يمثلون شركاء الجامعة من مؤسسات وطنية رائدة في قطاعات متعددة، من بينها المصارف والجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية والمستشفيات والشركات الكبرى، في صورة جسدت عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة ومحيطها المجتمعي".

وقال إن "المنافسات التي امتدت طوال شهر رمضان المبارك حفلت بالمواجهات القوية واللقاءات الحماسية التي رسخت قيم التعاون والعمل بروح الفريق".