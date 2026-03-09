«التداوي» يحلّق بلقب «الطائرة» في دورة ند الشبا

تُوِّج فريق التداوي بلقب بطولة الكرة الطائرة ضمن منافسات النسخة الـ13 من دورة ند الشبا الرياضية، بعد فوزه المثير على فريق يازار 3-2، في المباراة النهائية التي أقيمت في مجمّع ند الشبا الرياضي وسط حضور جماهيري كبير.

وتُعد دورة ند الشبا الرياضية الحدث الرياضي الأكبر من نوعه الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وجاء تتويج فريق التداوي بعد مباراة نهائية قوية ومثيرة، قلب خلالها تأخره بشوطين إلى فوز مستحق بثلاثة أشواط مقابل شوطين، بعدما خسر الشوطين الأول والثاني بنتيجتي 21-25 و14-25، قبل أن ينتفض ويعود بقوة ليحسم الأشواط الثلاثة التالية بنتائج 25-21 و25-20 و15-7، في واحدة من أكثر المباريات إثارة في البطولة.

وقام نائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلفان بلهول، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ورئيس اللجنة المنظمة للدورة إسماعيل الهاشمي، ومدير الدورة حسن المزروعي، بتتويج الفائزين، بحضور مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري.

وتسلم لاعبو فريق التداوي، الذي يضم عدداً من نجوم فريق كونيو الإيطالي، الميداليات الذهبية وكأس البطولة إلى جانب الجائزة المالية البالغة 600 ألف درهم، فيما تسلم فريق يازار الميداليات الفضية وجائزة المركز الثاني وقيمتها 500 ألف درهم، بينما حصل فريق السماوي على المركز الثالث بعد فوزه على فريق «إم آي إن إنفستمنت» في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ونال الميدالية البرونزية وجائزة مالية قدرها 400 ألف درهم.

وعلى مستوى الجوائز الفردية، نال ميشيل فيدريزي من فريق التداوي جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حصل زميله دومينيكو كافاتشيني على جائزة أفضل لاعب حر (ليبرو)، كما فاز لورينزو سالا بجائزة أفضل مرسل، ونال حمزة حمدي الصافي من فريق يازار جائزة أفضل حائط صد، بينما توج ميشيل بارانوفيتش من فريق التداوي بجائزة أفضل معد، وحصل أنتون من فريق السماوي على جائزة أفضل ضارب.

«زعبيل 2» يقتنص بطولة السلة «3×3»

توج فريق «زعبيل 2» بلقب فئة الرجال المفتوحة في بطولة كرة السلة (3×3)، فيما حل فريق «زعبيل 1» في المركز الثاني، وجاء فريق بولرز ثالثاً.

وفي منافسات السيدات المفتوحة، أحرز فريق فاير سكواد المركز الأول، تلاه فريق سندريلا ستوريز في المركز الثاني، بينما حل فريق ستيلرز ثالثاً. أما في فئة تحت 17 عاماً، فقد توج فريق دبي هوبس إيليت بالمركز الأول، وجاء فريق وايلدكاتس في المركز الثاني، وحل فريق لاست شوت ثالثاً.

وكرم نائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلفان بلهول، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومدير الدورة حسن المزروعي، الفائزين عقب ختام المنافسات التي شهدت مشاركة واسعة ومنافسة قوية في مختلف الفئات.