«كأس بلدية دبي للمؤسسات الحكومية» فوق 45 عاماً تُختتم اليوم

تُختتم مساء اليوم الاثنين منافسات بطولة كأس بلدية دبي للمؤسسات الحكومية لكرة القدم لفئة فوق 45 عاماً 2026، بمواجهة مرتقبة تجمع فريقي دبي الصحية وهيئة الطرق والمواصلات على ملعب نادي بلدية دبي، في ختام بطولة شهدت منافسات قوية ومثيرة بين نخبة من نجوم كرة القدم المخضرمين.

ومن المتوقع أن يحضر النهائي قيادات ومسؤولون من الجهات الحكومية إلى جانب جماهير الفرق المشاركة، في أمسية رياضية احتفالية تعكس نجاح البطولة في تعزيز الروابط بين موظفي المؤسسات الحكومية. وتأهل فريق دبي الصحية بعد فوزه على فريق بلدية دبي بركلات الترجيح 5-4 في نصف النهائي، بينما حقق فريق هيئة الطرق والمواصلات فوزاً كبيراً 5-0 على فريق هيئة كهرباء ومياه دبي، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على اللقب.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة، وليد الشيباني، اكتمال الجاهزية للختام، مشيداً بالمستوى الفني والتنظيمي والتحكيمي للبطولة، ومثمناً جهود الفرق المشاركة، مشيراً إلى أن البطولة حققت أهدافها في تعزيز الروح الرياضية والصحة والنشاط البدني بين موظفي المؤسسات الحكومية.