تاديتش: ضغط المباريات أثر في نتائج العنابي

أكد الصربي دوشان تاديتش لاعب فريق الوحدة أن ضغط المباريات هذا الموسم يمثل تحدياً كبيراً للفريق، في ظل خوض عدد كبير من اللقاءات في بطولات مختلفة خلال فترات زمنية قصيرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمنح اللاعبين أيضاً خبرة أكبر في التعامل مع مثل هذه الظروف، ولكنه في الوقت نفسه أثر في نتائج الفريق ببعض الفترات، على حد تعبيره.

وجاء حديث تاديتش عقب تعادل الوحدة مع شباب الأهلي 1-1، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري المحترفين، حيث تقدم شباب الأهلي في الشوط الأول قبل أن ينجح الوحدة في إدراك التعادل خلال الشوط الثاني.

وقال تاديتش، لـ«الإمارات اليوم»: «واجهنا أحد أفضل الفرق في الدوري، فهم بطل الموسم الماضي، ويملكون مدرباً مميزاً وفريقاً قوياً». وأضاف: «في الشوط الأول كان شباب الأهلي الطرف الأفضل، لكن في الثاني تحسن أداؤنا بشكل واضح وقدمنا مستوى أفضل، وكنا قريبين من تسجيل هدف ثانٍ، وربما الفوز بالمباراة».

وعن البداية الجيدة كل موسم للوحدة ومن ثم فقدان فرصة المنافسة، قال: «نلعب هذا الموسم عدداً كبيراً من المباريات في مختلف البطولات، محلياً وخارجياً، وهذا أمر ليس سهلاً على بعض اللاعبين الذين لم يعتادوا اللعب كل ثلاثة أو أربعة أيام، لكن هذه التجربة ستمنح الفريق خبرة أكبر».