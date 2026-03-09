ماجد حسن: المركز الثامن لا يليق بالشارقة

أكد لاعب الشارقة ماجد حسن أن المركز الحالي لـ«الملك» على لائحة ترتيب دوري المحترفين (الثامن برصيد 20 نقطة) لا يليق بنادٍ كبير مثل الشارقة، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل من أجل تحسينه، والتركيز منذ الآن على تجهيز الفريق للموسم المقبل.

وقال ماجد حسن لـ«الإمارات اليوم»: «إن فوز الشارقة على دبا 4-1، أول من أمس، في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ16، كان معنوياً، ويعني لنا الكثير، كونه جاء بعد سلسلة من النتائج السلبية خلال المباريات الأخيرة».

وأضاف: «هناك إيجابيات عدة للشارقة في هذه المباراة، ونأمل أن يواصل الفريق المشوار بالصورة نفسها خلال المباريات المقبلة، خصوصاً أن هناك مباراة مرتقبة أمام النصر بعد غدٍ ضمن الجولة الـ19 للدوري، ويجب التركيز عليها».

وحول أهم الأسباب التي قادت الشارقة لتحقيق هذا الفوز الكبير بعد سلسلة نتائج سلبية في الفترة الأخيرة، قال: «كان هناك انضباط في الفريق منذ بداية المباراة، إلى جانب الاندفاع الهجومي، فضلاً عن رغبة كبيرة لدى اللاعبين لتحقيق الفوز منذ البداية، وقد تحقق الأهم وهو الفوز، على الرغم من أن الفريق لم يظهر بالصورة المطلوبة في الشوط الثاني، وربما يعود ذلك إلى النتيجة الكبيرة التي حققها الفريق في الشوط الأول».

وتابع: «على الرغم من أن الشارقة قدم مباراة جيدة أمام دبا، فإنه يجب علينا كلاعبين العمل على تحسين مركز الفريق في ترتيب الدوري».

وأضاف ماجد حسن: «الشارقة كان يعاني منذ فترة طويلة عدم الاستقرار منذ بداية الموسم الحالي، لذلك يجب على الفريق التجهيز من الآن للموسم المقبل. وبالتأكيد فإن إدارة النادي تعرف عملها، وبدأت بالفعل منذ فترة في التحضير للموسم المقبل حتى يكون هناك استقرار في الفريق. وحالياً فإن هدفنا تحسين مركز الفريق في الدوري حتى نكون راضين عن أنفسنا كلاعبين».

وعن عودته إلى تشكيلة الشارقة بعد فترة غياب طويلة، قال ماجد حسن: «بالنسبة لي كلاعب، يجب أن أجتهد وأقدم كل ما لديّ من أجل الفريق، وأن أثبت للمدرب أنني أستحق اللعب ضمن التشكيلة الأساسية».

وكشف أنه مر بفترة غير جيدة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه تعرّض أيضاً لإصابة بسيطة توقّف بسببها عن اللعب.

وأكد أنه كان يشعر بالألم وهو يشاهد فريقه يتراجع في الفترة الماضية، مشيراً إلى التعاون الكبير الذي يجده اللاعبون من قبل مدرب الفريق البرتغالي خوسيه مورايس.

وأكمل: «مباراة الفريق أمام دبا كانت جيدة بالنسبة لي كلاعب، خصوصاً على صعيد دقائق اللعب التي شاركت بها مع الفريق». وبسؤاله عمّن يرشحه للفوز بلقب الدوري الإماراتي هذا الموسم، أكد ماجد حسن أن المنافسة ستكون بين العين وشباب الأهلي.

يُذكر أن ماجد حسن خاض حتى الآن 10 مباريات مع الشارقة في الدوري من أصل 18 مباراة، منها ثلاث مباريات أساسياً، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع الفريق 314 دقيقة، في وقت كان قد خاض فيه مع الفريق خلال الموسم الماضي 22 مباراة في الدوري، منها 13 مباراة أساسياً.

ويُعد ماجد حسن أحد العناصر المؤثرة في صفوف الفريق الشرقاوي، لكن الإصابة أبعدته عن الفريق في فترات كثيرة.

ماجد حسن:

• إدارة النادي تعرف عملها، وبدأت بالفعل منذ فترة في التحضير للموسم المقبل.

• كنت أشعر بالألم وأنا أشاهد الشارقة يتراجع في الفترة الماضية بمركز متأخر.

• 10 مباريات من أصل 18 خاضها ماجد حسن مع الشارقة في الدوري منها ثلاث أساسياً.