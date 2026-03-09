سوزا: شباب الأهلي كان يستحق الفوز على الوحدة

أعرب مدرب فريق شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، عن رضاه نسبياً عن أداء فريقه بعد التعادل أمام الوحدة 1-1، أول من أمس، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 لدوري المحترفين، مؤكداً أن «فرسان دبي» كان الطرف الأفضل في فترات عدة من اللقاء، وصنع فرصاً كافية لحسم المباراة.

وقال باولو سوزا لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة مرت بمراحل عدة مختلفة، لم نبدأ اللقاء بالشكل الجيد من الناحية الفنية، وكانت هناك بعض القرارات غير الدقيقة في بداية المباراة، لكننا تحسنّا تدريجياً مع نهاية الشوط الأول، وبدأنا نسيطر أكثر على مجريات اللعب، وندفع منافسنا إلى مناطقه الدفاعية».

وأضاف: «كنا نتحلى بالصبر ونبحث عن اللحظة المناسبة للعب بشكل أكثر هجومي والوصول إلى عمق دفاع المنافس، ونجحنا بالفعل في خلق بعض الفرص الخطرة من خلال تحركات وعمل تكتيكي تدربنا عليه مسبقاً، وأعتقد أننا قدمنا شوطاً أول جيداً، وكنا متوازنين ونسيطر على إيقاع المباراة».

وتابع: «بدأنا الشوط الثاني أيضاً بشكل جيد، لكن بعد بعض التغييرات فقدنا شيئاً من السيطرة على الكرة، واستفاد لاعبو الوحدة من خبرتهم ليصبحوا أكثر توازناً في آخر فترات اللقاء، ومع ذلك، أعتقد أننا كنا الأقرب للفوز، حيث صنعنا ست أو سبع فرص واضحة للتسجيل مقابل فرصتين فقط للمنافس».

وأكد المدرب أنه «حتى بعد هدف تعادل الوحدة كان بإمكان شباب الأهلي حسم المباراة في الدقائق الأخيرة، لأنه حصل على فرص مهمة، لذلك أرى أن شباب الأهلي كان يستحق الفوز بالنظر إلى عدد الفرص التي صنعناها».

وأضاف: «أنا سعيد بالطريقة التي قاتل بها اللاعبون داخل الملعب، خصوصاً أننا مررنا بأسبوع صعب، واللاعبون قدموا كل ما لديهم، لدينا أيضاً عدد من اللاعبين العائدين من إصابات طويلة، وهم بحاجة لبعض الوقت لاستعادة أفضل مستوياتهم، لأن وجودهم في مثل هذه المباريات الكبيرة يصنع الفارق مثل المهاجم سردار».

واختتم: «الجميع في الفريق يريد الفوز دائماً، والجماهير أيضاً تتوقع ذلك، لأن شباب الأهلي فريق اعتاد الانتصارات، نحن نعمل على استعادة أفضل مستوياتنا بأسرع وقت ممكن حتى نعود لتحقيق النتائج التي نطمح إليها».

