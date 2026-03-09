الفلبيني أوليفر بطل «تحدي حفيت» للشطرنج الخاطف

توج اللاعب الفلبيني أوليفر ديماكيلينغ بلقب بطولة تحدي حفيت للشطرنج الخاطف، التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ضمن فعاليات النسخة الثانية من «تحدي حفيت الرياضي»، بمشاركة 178 لاعباً ولاعبة يمثلون ما يزيد على 30 دولة، بينهم عدد من الأساتذة الدوليين وأصحاب الألقاب العالمية.

وقدم الفلبيني أوليفر ديماكيلينغ أداء مميزاً وثباتاً في المستوى خلال الجولات التسع، ليحسم صدارة الترتيب، ويظفر بلقب البطولة عن جدارة.

وأقيمت البطولة بإشراف طاقم تحكيمي إماراتي برئاسة الحكم الدولي موزة المعمري، وعضوية الحكام: عبدالله علي، وماجد عبدولي، وسلمان الطاهر.

كما شهدت البطولة تألق عدد من اللاعبين الإماراتيين، إذ نال عمار السيدراني جائزة أفضل لاعب إماراتي، فيما حصلت اللاعبة الدولية وافية المعمري على جائزة أفضل لاعبة إماراتية. كما نظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بطولة خاصة بالشطرنج لأصحاب الهمم، استضافها نادي العين لأصحاب الهمم، ضمن فعاليات «تحدي حفيت الرياضي»، بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، في مبادرة تعكس حرص النادي على تعزيز الدمج المجتمعي، وتمكين مختلف فئات المجتمع من ممارسة اللعبة والمشاركة في الأنشطة التنافسية.