ميلانيتش: أظهرنا شخصية قوية أمام «فرسان دبي»

أكد مدرب الوحدة السلوفيني داركو ميلانيتش، أن فريقه أظهر شخصية قوية أمام شباب الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري المحترفين، بعدما نجح في التعادل خلال الشوط الثاني، لينهي المباراة 1-1، مشيداً بروح اللاعبين وردة فعلهم بعد التأخر في النتيجة، مشيراً إلى أن الغيابات التي عاناها الفريق لم تؤثر في الوحدة خلال المباراة.

وقال ميلانيتش، لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بردة فعل اللاعبين في الشوط الثاني، وبالشخصية التي أظهروها، خصوصاً أننا كنا متأخرين بهدف في نهاية الشوط الأول، ولم يكن من السهل العودة أمام فريق قوي مثل شباب الأهلي، الجميع تحدث قبل المباراة عن تأثير الغيابات لدينا، حيث نفتقد أكثر من ستة لاعبين، لكن داخل الملعب لم يظهر ذلك التأثير بشكل كبير، كنت واثقاً باللاعبين الذين شاركوا في المباراة، وقد أثبتوا أنهم قادرون على تحمل المسؤولية وتقديم الأداء المطلوب».

وأضاف: «بالنسبة للمنافسة في الدوري، مازال لدينا عدد من المباريات، وكل شيء يمكن أن يتغير سريعاً في كرة القدم، لن نستسلم وسنواصل القتال حتى النهاية، الآن تركيزنا سيكون على استعادة اللاعبين جاهزيتهم، ثم التفكير في المباراة المقبلة أمام بني ياس الذي يقدم مستويات جيدة في الفترة الحالية».