الظنحاني: لا خوف على بني ياس من الهبوط

عبّر حارس مرمى فريق بني ياس، فهد الظنحاني، عن سعادته بالانتصار الثمين الذي حققه «السماوي» بهدفين نظيفين على ضيفه الوصل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس في الشامخة ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 لدوري المحترفين، بحضور أكثر من 1000 متفرج.

وقال الظنحاني في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة: «قلتها من قبل وأكررها، كلنا ثقة، ولا خوف على بني ياس من الهبوط، كانت مباراة صعبة أمام الوصل، لكن بعزيمة اللاعبين استطعنا تحقيق الفوز، نحن نملك الإمكانات، وهذا ما ظلت الإدارة تحفزنا به خلال الفترة الماضية».

وأضاف: «خروجي بشباك نظيفة يسعدني بالتأكيد، لكن الأهم أن يكون بني ياس في وضع جيد».

وعلى الطرف الآخر، أعرب حارس مرمى الوصل خالد السناني عن خيبة أمله بعد الخسارة، وقال: «حاولنا العودة إلى المباراة وأضعنا أكثر من فرصة، لكن لم يكتب لنا النجاح، علينا أن نتعلم من هذه الأخطاء، فلدينا مرحلة صعبة مقبلة وعلينا التركيز».

وأنعش بني ياس آماله في البقاء بدوري المحترفين بعد الفوز على الوصل، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ12، فيما بقي الوصل في المركز الخامس بعد تجمد رصيده عند 30 نقطة.