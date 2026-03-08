شوط واحد يقود الشارقة إلى بر الأمان

احتاج فريق الشارقة إلى شوط أول قوي ليحسم مواجهته أمام ضيفه دبا بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد الشارقة ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 لدوري المحترفين، ليقترب بذلك من بر الأمان في جدول الترتيب.

وصعد «الملك» إلى المركز الثامن بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة، لينهي مؤقتاً فترة صعبة مرّ بها الفريق هذا الموسم، بعدما تعرض لـ10 هزائم كان آخرها الخسارة الثقيلة أمام الجزيرة بخماسية نظيفة، وهي النتيجة التي دقت ناقوس الخطر بعد التراجع السريع في مستوى الفريق عقب تتويجه في نهاية الموسم الماضي بلقب دوري أبطال آسيا 2.

في المقابل تأزم موقف «النواخذة» بعدما بقوا في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

وافتتح الشارقة مهرجان الأهداف عبر عبدالله في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف إيغور كورونادو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 10 و42، بينما اختتم لياندرو الرباعية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسجل هدف دبا الوحيد سايمون كابرال في الدقيقة 50.

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها الشارقة في تحقيق ثنائية الفوز ذهاباً وإياباً أمام دبا خلال موسم واحد في دوري المحترفين.