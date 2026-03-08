إقامة بطولة مدن العالمية للترايثلون «أبوظبي 2026» في موعدها

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للترايثلون إقامة بطولة مدن العالمية للترايثلون – أبوظبي 2026، برعاية «طاقة»، في موعدها المحدد يومي 28 و29 مارس الجاري، مع إجراء تعديل على فئات المنافسة المشاركة.

وستستمر جميع سباقات الفئات العمرية المجتمعية المعتمدة من الاتحاد الدولي حسب الجدول الزمني المعلن سابقاً في جزيرة الحديريات.

ووفقاً للتعديل، فقد تقرر تأجيل سباقات النخبة الفردية وسباقات التتابع المختلط للنخبة إلى موعد سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

ودعا المنظمون الرياضيين من فئات الأعمار المختلفة ومحبي رياضة الترايثلون إلى مواصلة استعداداتهم والمشاركة في السباقات المجتمعية التي ستقام كما هو مقرر.

ومن المنتظر أن ينطلق موسم 2026 لسلسلة بطولة العالم للترايثلون من الجولة الثانية التي ستقام في سمرقند يوم 26 أبريل.

وطبقاً للوائح الاتحاد الدولي في حال إعادة جدولة بطولة أبوظبي قبل النهائي الكبير، سيتم احتساب خمس جولات بالإضافة إلى النهائي ضمن مجموع نقاط الموسم، أما إذا أقيمت البطولة بعد النهائي فسيتم احتساب أربع جولات فقط إضافة إلى النهائي.

كما يحق للرياضيين المدرجين على قوائم انطلاق بطولة أبوظبي، إذا كانوا قادرين وراغبين، المشاركة في بطولات أخرى ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للترايثلون خلال الفترة من 10 مارس الجاري حتى 15 أبريل المقبل، والتي تسبق انطلاق أولى جولات سلسلة بطولة العالم للترايثلون 2026 في سمرقند. وفي حال زيادة الطلب على المشاركة بسبب تعديل برنامج بطولة أبوظبي، ستتم دراسة إمكانية رفع عدد المشاركين في تلك البطولات بالتنسيق مع اللجان المنظمة المحلية.