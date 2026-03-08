بوغدان: للأسف أضعنا نقطتين بأيدينا

وجّه مدافع شباب الأهلي، بوغدان بلانيتش، رسالة إلى جماهير ناديه بعدم الانشغال بوضعية جدول الترتيب الحالية، رغم تصدر العين للقمة بفارق نقطة واحدة عن فريقه.

وكان شباب الأهلي قد تعثر مجدداً في صراعه على صدارة دوري المحترفين، بعدما اكتفى بالتعادل مع الوحدة بهدف لكل فريق، أمس على استاد راشد، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن العين المتصدر، بينما وصل رصيد الوحدة إلى 34 نقطة ليبقى في المركز الثالث.

وقال بوغدان عقب التعادل مع الوحدة: «للأسف أضعنا نقطتين بأيدينا، كنا في وضعية جيدة في الشوط الأول واكتفينا بهدف، وكان من المفترض أن نبدأ الشوط الثاني بنفس التركيز ونضغط لتسجيل المزيد من الأهداف، لكن هذا لم يحدث، وتراجعنا بلا سبب، ما منح الفريق المنافس فرصة لتسجيل هدف من الفرصة الوحيدة المتاحة له».

وأضاف في تصريحات عقب المباراة: «نعد جماهيرنا بأن نقدم كل ما لدينا في الجولات المقبلة لتحقيق الفوز باللقب».

من جانبه، أكد حارس الوحدة، زايد العامري، أن التعادل لم يكن نتيجة مرضية لـ«العنابي»، رغم الأفضلية التي أظهرها الفريق في الشوط الثاني وإهداره العديد من الفرص.

وافتتح شباب الأهلي التسجيل عن طريق ماتيوس ليما في الدقيقة 45. وفي الشوط الثاني نجح الوحدة في التعادل من كرة ارتطمت بمدافع شباب الأهلي كوان سانتوس «59».