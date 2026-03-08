«يونايتد» يعزز صدراته لدوري «الأولى».. والذيد يدخل المنافسة

حقق فريق يونايتد فوزاً ثميناً على مضيفه الجزيرة الحمراء (3-1) مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري الدرجة الأولى، ليعزز صدارته برصيد 40 نقطة. وسجل أهداف يونايتد السويسري هاريس سيفيروفيتش في الدقائق (47 و64 و95)، فيما سجل للجزيرة الحمراء النيجيري فيكتور نوانيري (88)، وتجمد رصيد الجزيرة عند 15 نقطة في المركز 12.



وفي مباراة أخرى، فاز حتا على دبا الحصن (3-2)، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، بينما بقي دبا الحصن عند 36 نقطة في المركز الثاني. وسجل لحتا البرازيلي جويلهيرم كاسترو (18 و45) والمقدوني شيفيت شيفيتي (75)، فيما سجل لدبا الحصن المغربي عصام سحيتيت (21) والبرازيلي لوكاس روشا (72).

وواصل الذيد انتصاراته بالفوز على العربي (2-1)، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد العربي عند 32 نقطة في المركز الرابع. وسجل للذيد خالد الشيباني (29) والعماني فارس هلال (81)، فيما سجل للعربي الإنجليزي بينيك أفوبي (90+2).



كما فاز العروبة على مضيفه الحمرية بهدف نظيف سجله محمد الحمادي (60)، ليرفع العروبة رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الحمرية عند 18 نقطة في المركز العاشر.



وانتهت مباراة الفجيرة والإمارات بالتعادل (2-2)، ليرفع الفجيرة رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، مقابل 29 نقطة للإمارات (الصقور) في المركز الثامن. وسجل للفجيرة الفرنسي ساندر بنبشير (23) واليمني عادل وجدان (90+7)، بينما سجل للإمارات الهولندي لارس فيلديجويك (42 و64).