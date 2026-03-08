رياضيون عالميون: نشعر بالأمان الكامل في الإمارات ونثق بالإجراءات

تفاعل عدد من نجوم الرياضة العالمية الموجودون حالياً في الإمارات مع الأوضاع التي تعيشها المنطقة من خلال نشر فيديوهات وتعليقات على منصاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، حيث عبروا عن امتنانهم للإمكانات التي تتمتع بها الإمارات حرصاً على سير الحياة بشكل طبيعي، وهو ما منحهم شعوراً بالطمأنينة والاستقرار، ومعربين عن ثقتهم الكبيرة بقدرة الدولة على إدارة الأوضاع والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين والزوار.

وقال عدد من اللاعبين السابقين والحاليين الموجودين حالياً في الدولة إن الإجراءات المتبعة في الإمارات تعكس مستوى عالياً من التنظيم والاستعداد، وهو ما منحهم شعوراً بالطمأنينة والاستقرار، مؤكدين أن الدولة تمتلك منظومة قوية قادرة على التعامل مع مختلف التحديات مع الحفاظ على الأمن واستمرار النشاط الرياضي والسياحي دون تأثير يُذكر.

إدارة تعكس الخبرة

وقال لاعب مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند، الذي يقيم في دبي حالياً، إن «الأجواء في المدينة طبيعية إلى حد كبير، والحياة اليومية تسير بشكل معتاد»، مضيفاً: «ما لمسته من تنظيم وإدارة يعكس خبرة كبيرة لدى الجهات المختصة في التعامل مع مثل هذه الظروف».

وأوضح: «الشعور العام هو الاطمئنان الكامل، ونثق بقدرة الدولة على الحفاظ على أمن الجميع وضمان استمرار الحياة بشكل طبيعي».

نثق بالإجراءات

بدوره، عبّر النجم الفرنسي السابق باتريس إيفرا، المقيم أيضاً في دبي، عن ارتياحه للأوضاع في الإمارة، وقال: «المدينة تواصل نشاطها اليومي بصورة طبيعية».

وأضاف لاعب مانشستر يونايتد السابق: «نشعر بالأمان الكامل، ونثق بالإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة للحفاظ على الاستقرار».

الأمور تحت السيطرة

من جانبه، قال مدرب سباقات الخيل الإيرلندي جوني ميرتاغ، الموجود في دبي للمشاركة في فعاليات سباقات الخيل، إن الأجواء في محيط السباقات والمناطق المحيطة بها تسير بصورة طبيعية، مؤكداً أن التنظيم العالي والإجراءات المتبعة يعكسان احترافية كبيرة في إدارة الأوضاع.

وقال: «وجودي في دبي خلال هذه الفترة منحني انطباعاً واضحاً بأن الأمور تحت السيطرة، وأن الحياة مستمرة بشكل اعتيادي».

حالة من الهدوء

كما أشار الإعلامي الرياضي ريتشي بيرساد، الموجود في دبي لتغطية سباقات الخيل، إلى أن ما يشاهده على أرض الواقع يعكس حالة من الهدوء والتنظيم.

وقال: «المدينة تواصل نشاطها المعتاد، والسكان والزوار يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي، في المقابل تتعامل الجهات المختصة مع الأوضاع بكفاءة عالية، وهو ما يعزز الشعور بالثقة لدى الجميع».

بلد الأمان

من جهته، قال النجم الإسكتلندي السابق غرايم سونيس، الموجود في أبوظبي منذ أيام: «الإمارات تمتلك منظومة قوية لإدارة الأزمات، ولقد لمست مستوى عالياً من الاحترافية في التعامل مع التطورات».

وأضاف: «وجودي في الإمارات يجعلني أشعر بقدر كبير من الأمان، خاصة في ظل الإجراءات الواضحة التي تتخذها الجهات المعنية».

نحن محميون

من جهته، قال مدرب بني ياس، الروماني دانيال إيسايلا، لصحيفة «ديجيتال سبورت» الرومانية: «يعيش الجميع حياتهم بشكل طبيعي، وتُعقد الدروس عبر الإنترنت. يذهب الجميع إلى أعمالهم. كل شيء تحت السيطرة. يذهب الناس إلى الشاطئ وإلى المطاعم».

وأضاف: «لا نشعر بالخطر، نعم هناك بعض الأصوات، وهي من نظام الدفاع الصاروخي الذي يحمينا. نحن محميون بهذا النظام المضاد للصواريخ. نأمل أن ينتهي هذا الأمر».

إدارة التحديات

وتحدث لاعب نادي رينجرز السابق، الإسكتلندي تشارلي ميلر عن تجربته في دبي خلال هذه الفترة، مؤكداً أن «الأوضاع في المدينة مستقرة، وأن الحياة اليومية تسير بشكل طبيعي».

وقال إن «ما شاهدته يعكس قدرة كبيرة لدى الدولة على إدارة التحديات»، مشيراً إلى أن «مستوى التنظيم والأمن يمنح الزوار والمقيمين شعوراً واضحاً بالطمأنينة».

دبي مستقرة

كما أبدى المدافع الإسكتلندي السابق كولين هندري إعجابه بطريقة التعامل مع الأوضاع في دبي، مؤكداً أن المدينة تواصل نشاطها المعتاد، وأن الأجواء العامة تعكس حالة من الاستقرار.

جهود كبيرة

وفي السياق ذاته، أكد لاعب سيلتيك السابق، الإسكتلندي سايمون دونيلي أن وجوده في دبي خلال هذه الأيام جعله يلمس حجم الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار، مشيراً إلى أن «الأوضاع في المدينة هادئة، وأن الحياة تسير بصورة طبيعية».

وأضاف أن «ما شاهدته يعكس قدرة كبيرة لدى الدولة على إدارة التحديات بكفاءة عالية».

التعامل مع الظروف

كما تحدث لاعب الكريكيت الإنجليزي جوني بايرستو، الموجود في المنطقة خلال هذه الفترة، عن الأجواء العامة في الإمارات، وقال: «إن الحياة تسير بصورة طبيعية والتنظيم الواضح والإجراءات المتبعة يمنحان الجميع شعوراً بالاطمئنان».

وأكمل «ما شاهدته يعكس مستوى متقدماً من الجاهزية في التعامل مع مختلف الظروف».

الأجواء طبيعية

ومن جانبه، أشاد النجم الإنجليزي السابق، فريدي فلينتوف، بالتنظيم الذي لمسه خلال وجوده في أبوظبي، مؤكداً أن الأوضاع تسير بشكل طبيعي، وأن الجهات المختصة تدير الأمور بكفاءة واضحة.

الأجواء العامة

كما عبّر لاعب التنس الأسترالي الشاب كروز هيويت، عن ارتياحه للأجواء في الإمارات خلال مشاركته في إحدى البطولات، مؤكداً أن التنظيم كان مثالياً، وأن الأجواء العامة تعكس حالة من الاستقرار.

تنظيم واستعداد

وفي السياق ذاته، أكد لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف، المتوج أخيراً بلقب بطولة دبي لتنس الرجال، أن وجوده في «دانة الدنيا» خلال الأيام الماضية أظهر له مدى قدرة المدينة على الحفاظ على نمط الحياة الطبيعي حتى في ظل الظروف الإقليمية، مشيراً إلى أن ما شاهده يعكس مستوى عالياً من التنظيم والاستعداد.

النشاط الرياضي

وتحدث لاعب التنس الأسترالي جيمس مكابي، عن تجربته في الإمارات، مؤكداً أن «الأجواء في المدن التي زارها كانت هادئة، وأن الحياة تسير بصورة طبيعية».

وأضاف أن «ما شاهدته يعكس قدرة كبيرة لدى الدولة على التعامل مع التحديات مع الحفاظ على النشاط الرياضي والحياة اليومية».

ثقة واحترافية

كما أشار لاعب التنس الأسترالي جيسون كوبلر إلى أن وجوده في الإمارات خلال هذه الفترة يعد تجربة إيجابية، وقال: «التنظيم الذي شاهدته يعكس مستوى عالياً من الاحترافية».

وأضاف أن «الأجواء العامة في المدن التي زارها تعكس حالة من الاستقرار والثقة».

دانييل ميدفيديف:

. دبي تحافظ على نمط الحياة الطبيعي.. ما نشاهده يعكس مستوى عالياً من التنظيم والاستعداد.