«الحرس الوطني» يحتفظ بلقب شد الحبل في «ند الشبا»

تُوِّج فريق الحرس الوطني بلقب بطولة شد الحبل للعام الثالث على التوالي، ضمن منافسات النسخة الـ12 من دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتُقام فعالياته سنوياً خلال شهر رمضان في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وشهد المنافسات وتوّج الفائزين، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومدير الدورة حسن المزروعي، ورئيس اللجنة الفنية للدورة عادل البناي.

وجاء تتويج فريق الحرس الوطني بلقب فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية بعد فوزه على فريق وزارة الدفاع الذي حلّ في المركز الثاني، بينما نال فريق القوات الجوية المركز الثالث بعد فوزه على فريق الدفاع المدني في دبي.

وفي فئة الناشئين، أحرز فريق نادي الحرس الأميري الرياضي في الشارقة المركز الأول عقب تغلبه على فريق «إيه 25 جيم» الذي حلّ ثانياً، فيما جاء فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث بعد فوزه على فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.

أمّا في الفئة المجتمعية، فحصد فريق «المهدوي والحربي» المركز الأول بعد فوزه على فريق أكاديمية «آي إف بي بي» الرياضية صاحب المركز الثاني، بينما حلّ فريق «ليفيل آب» ثالثاً بعد فوزه على فريق «غلوبال».

وعلى مستوى منافسات الكرة الطائرة، فقد أحرز فريق «السماوي» المركز الثالث، بعد فوزه على فريق «إم آي إن إنفستمنت» بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

وجاءت نتائج الأشواط بواقع 25–21 في الشوط الأول، و25–14 في الشوط الثاني، قبل أن يحسم «السماوي» الشوط الثالث بنتيجة 25–20.

«زعبيل 1» و«زعبيل 2» إلى نهائي «السلة 3×3»

شهدت بطولة كرة السلة الثلاثية (3×3) لفئة الرجال، تأهل فريقي «زعبيل 1» و«زعبيل 2» إلى المباراة النهائية بعد مواجهتين قويتين في الدور نصف النهائي، إذ حسم «زعبيل 1» تأهله بفوز مثير على فريق «دبي 3×3» بنتيجة 8-7 في اللحظات الأخيرة، بينما تفوق «زعبيل 2» على فريق «تيم وورك» بنتيجة 16-11.

وفي فئة السيدات، بلغ فريقا «سندريلا» و«فاير سكواد» المباراة النهائية، بعد فوز الأول على «ستيلرتس» بنتيجة 17-9، والثاني على «بلاك مامبا» بنتيجة 13-11.

كما تأهل إلى نهائي فئة الناشئين فريقا «دبي هوبس إيليت» و«وايلد كاتس»، بعد فوزهما على فريقي «إن بي إيه» و«لاست شوت» في نصف النهائي.