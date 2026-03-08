بن نجمة: التجمع العائلي في رمضان لحظة خاصة لكل لاعب محترف

أكد لاعب عجمان التونسي فرج بن نجمة، أن شهر رمضان هذا العام يحمل له طابعاً استثنائياً، بعدما حرص على استقدام والديه إلى الإمارات لقضاء الشهر الفضيل إلى جواره، في خطوة أعادت إليه دفء العائلة الذي يفتقده طوال الموسم الكروي، بسبب عدم قدرته على السفر إلى تونس لارتباطاته والتزاماته مع الفريق.

وقال بن نجمة لـ«الإمارات اليوم» إن وجود والديه إلى جانبه في عجمان منحه استقراراً نفسياً كبيراً، مشيراً إلى أن اللاعب المحترف يقضي فترات طويلة بعيداً عن أسرته، ما يجعل من التجمع العائلي في رمضان لحظة خاصة ينتظرها كل عام.

وأضاف: «حرصت على أن يعيش والداي معي أجواء الشهر الكريم هنا في عجمان، لأنني أفتقد وجودهما أغلب فترات العام، ووجودهما بقربي في هذه الفترة يمنحني طاقة معنوية كبيرة».

وأشار إلى أن «والدته تحرص يومياً على إعداد الأطباق التونسية التقليدية على مائدة الإفطار، ما يخلق أجواءً مشابهة تماماً لتلك التي يعيشها في مسقط رأسه».

وتابع: «مائدة الإفطار في رمضان لها طعم مختلف عندما تكون من إعداد الوالدة، فهي تحرص على تجهيز الأكلات التونسية التي أحبها، وهذا يشعرني بدفء الأسرة».

وأوضح أن والده يرافقه في بعض الحصص التدريبية لنادي عجمان، ويحرص على الاطمئنان عليه عن قرب، إلا أنه لا يفضل حضور المباريات من الملعب، مفضلاً متابعتها عبر شاشات التلفاز، كما اعتاد في تونس، إذ يعيش أجواء المباريات بطريقته الخاصة، ويتابعها بهدوء أمام التلفاز، وهذه عادته منذ أن كنت ألعب في تونس.

وتحدث بن نجمة عن أجواء رمضان في الإمارات، مؤكداً أنها قريبة جداً من الأجواء في تونس، سواء من حيث الروحانية أو العادات الاجتماعية، موضحاً أن الفارق يكمن في وجود العائلة والأشقاء مجتمعين في تونس، إذ يحرصون خلال الشهر الكريم على تبادل الزيارات والاجتماع على مائدتي الإفطار والسحور، ما يعزز الروابط الأسرية.

وعلى صعيد مشواره مع عجمان، عبّر اللاعب التونسي عن سعادته الكبيرة بالوجود في صفوف الفريق، مشيداً بالأجواء العائلية داخل النادي، والتي وصفها بأنها من أبرز العوامل التي ساعدته على التأقلم سريعاً.

وقال: «منذ اليوم الأول شعرت بأنني وسط عائلة، سواء من الإدارة أو الجهاز الفني أو اللاعبين، وهذا الأمر سهل مهمتي كثيراً، وجعلني أركز فقط على تقديم أفضل ما لدي داخل الملعب».

وأكد بن نجمة أن رغبته تتمثل في الاستمرار مع عجمان لأطول فترة ممكنة، في ظل الاستقرار الذي يعيشه الفريق والطموحات المتزايدة، مشدداً على أن الأجواء الإيجابية داخل غرفة الملابس تنعكس بشكل مباشر على استمراره في استكمال مشواره الكروي داخل قلعة البرتقالي.

وبخصوص غيابه عن التشكيلة الأساسية في بعض الفترات، أوضح أن الأمر يعود في المقام الأول إلى وجهة نظر فنية، مؤكداً احترامه الكامل لقرارات الجهاز الفني.

وقال: «في كرة القدم المنافسة قوية، وكل لاعب يسعى للمشاركة أساسياً، لكنني أحترم الخيارات الفنية، وأتعامل مع أي قرار بروح احترافية، وأواصل العمل بجد في التدريبات لأكون جاهزاً عندما تأتي الفرصة».

وأضاف: «المنافسة داخل الفريق تصب في مصلحة عجمان، لأنها ترفع من مستوى جميع اللاعبين، وتمنح الجهاز الفني خيارات متعددة، فالروح الجماعية تبقى هي السمة الأبرز داخل النادي، وهي ما يجعل الفريق يظهر دائماً بأفضل صورة في المباريات».

وفيما يتعلق بأداء الفريق هذا الموسم، أكد بن نجمة أن نادي عجمان يعيش واحدة من أفضل فتراته، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية الأخيرة عززت ثقة اللاعبين بأنفسهم ورفعت سقف الطموحات.

وقال: «نركز حالياً على إنهاء الموسم بين الأربعة الكبار، وإذا لم يتحقق ذلك فنطمح على الأقل لحصد المركز الخامس، لأن الفريق يملك الإمكانات التي تؤهله لذلك».

وكشف اللاعب التونسي سر تألق عجمان في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن هذا الأمر يعود إلى عوامل عدة، أبرزها الجاهزية الطبية وغياب الإصابات التي أثرت في الفريق خلال فترات سابقة، إذ ساعد الاستقرار البدني الجهاز الفني على الاعتماد على التشكيلة الأساسية لفترات أطول، ما انعكس إيجاباً على الانسجام داخل الملعب.

كما أثنى بن نجمة على الصفقات التي أبرمها النادي، إذ أضاف المغربي يحيى جبران قوة كبيرة لخط الوسط، بفضل شخصيته القيادية وتجربته في العديد من الأندية المغربية والعربية، وهو ما انعكس على أداء الفريق ككل. كما أسهم البرازيلي غيلهيرم بيرو، المنتقل من نادي الشارقة خلال فترة الانتقالات الشتوية، بمهاراته الفنية العالية وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الهجومي، ما منح الفريق حلولاً إضافية، إلى جانب الدور الذي يؤديه المهاجم المغربي وليد أزارو في الخط الأمامي، لما يتمتع به من خبرة وحس تهديفي عالٍ.

وختم بن نجمة تصريحاته بأن «عجمان يسير في الطريق الصحيح، بفضل العمل الجماعي وروح الأسرة التي تميز الفريق»، مشدداً على أن «المرحلة المقبلة تتطلب الحفاظ على التركيز ومواصلة العمل بالروح نفسها، من أجل ترجمة الطموحات إلى إنجاز ملموس مع نهاية الموسم».

