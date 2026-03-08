تأجيل قرعة كأس الخليج لكرة القدم المصغرة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج لكرة القدم المصغرة تأجيل حفل قرعة النسخة الأولى من البطولة، الذي كان من المقرر إقامته أمس في فندق العزيزية بوتيك داخل مؤسسة أسباير زون بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بسبب الأوضاع السياسية الراهنة في المنطقة، وحرصاً على توفير أفضل الظروف التنظيمية والإعلامية لإقامة الحدث.

وأكدت اللجنة المنظمة أن قرار التأجيل يأتي كإجراء احترازي مؤقت إلى حين هدوء الأوضاع وتحسن الظروف الأمنية، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد لحفل القرعة في وقت لاحق. وشددت على أن موعد إقامة البطولة لايزال قائماً دون أي تغيير، من 1 إلى 5 أبريل 2026، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة.