«تحدي حفيت الرياضي» يختتم اليوم

يختتم مساء اليوم، تحدي حفيت الرياضي، الذي أقيم خلال شهر رمضان المبارك، وشهد 43 بطولة رياضية بمشاركة واسعة من مختلف الفئات. ويستضيف مبنى بلدية العين حفل الختام.

وفي إطار توثيق النسخة الحالية، أعدّت اللجنة العليا المنظمة كتيباً توثيقياً شاملاً بإشراف اللجنة الإعلامية، يستعرض الجوانب التنظيمية والفنية والإعلامية للبطولة، إلى جانب أبرز المحطات والنجاحات التي حققتها النسخة الحالية، مدعوماً بالصور والمواد التوثيقية التي تعكس حجم الحدث واتساع قاعدة المشاركة.

وسجل الموقع الرسمي للبطولة نشاطاً رقمياً لافتاً خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز ثلاثة أسابيع، إذ تجاوز إجمالي العمليات التقنية المرتبطة بالمنافسات أكثر من 1.7 مليون عملية على الخادم (Server Requests)، شملت تسجيل اللاعبين وإدخال النتائج وتحديث الجداول والبيانات الخاصة بالبطولات.

كما تخطى عدد الزيارات لمتابعة النتائج والجداول والتحديثات اليومية 80 ألف زيارة، ما يعكس حجم التفاعل الجماهيري الكبير مع منافسات البطولة، واهتمام المتابعين بمجرياتها أولاً بأول.

وشهد اليوم الـ16 من البطولة إقامة عدد من النهائيات القوية، حيث توجت اللاعبة الدولية الأردنية براء وديان بلقب بطولة كرة الطاولة للسيدات، بعد فوزها في المباراة النهائية على جايمي يانغا بنتيجة 3 – 1، فيما حصدت يارا الدماسي المركز الثالث بعد تفوقها على جينيت رودريغيز بالنتيجة ذاتها.

وفي بطولة الريشة الطائرة للسيدات، نجحت نوراني راتو أزهرا في إحراز المركز الأول بعد أداء مميز طوال البطولة، بينما حلّت سرييوكثا سريجيث في المركز الثاني، وجاءت أشالا راهول في المركز الثالث.