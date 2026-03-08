مواجهتان قويتان في نصف نهائي «كأس منصور بن زايد»

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026 التي جرت أول من أمس، عن مواجهتين قويتين، حيث تجمع الأولى فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء مع قطاع الخدمات المساندة، فيما يلتقي في المواجهة الثانية فريق المركز الوطني للمناصحة مع فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتُقام المباراتان اليوم الأحد.

وتتجه الأنظار إلى مواجهات نصف النهائي المنتظرة، في ظل تقارب المستويات الفنية بين الفرق الأربعة، والطموح الكبير لبلوغ المباراة النهائية والمنافسة على لقب البطولة.

وكانت مواجهات الدور ربع النهائي من البطولة التي جرت أول من أمس، قد أسفرت عن تأهل أربعة فرق إلى الدور نصف النهائي، وذلك بعد ليلة كروية حافلة بالإثارة والندية على ملعب قصر الإمارات، شهدت أهدافاً حاسمة وركلات ترجيح مثيرة حسمت مصير بعض المواجهات حتى اللحظات الأخيرة.

ففي المباراة الأولى تعادل فريق مدارس الإمارات الوطنية مع مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بنتيجة 7-6 ليخطف بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.

وفي مواجهة أخرى، فرض فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية أفضليته أمام فريق مكتب الشؤون القانونية، وحقق فوزاً مستحقاً بنتيجة 3-1 ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي.

وفي مباراة ثالثة اتسمت بالحذر التكتيكي، تمكّن فريق قطاع الخدمات المساندة من تحقيق فوز ثمين على فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية بنتيجة 1-0.

وفي آخر مباريات الدور ربع النهائي، نجح فريق المركز الوطني للمناصحة في تحقيق فوز مهم على فريق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي بنتيجة 1-0.