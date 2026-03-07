الشارقة يمطر شباك دبا برباعية.. ويقفز إلى المركز الثامن

أكرم الشارقة وفادة ضيفه دبا بعدما تغلب عليه 4-1 في المباراة التي جمعتهما أمس والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة لدوري المحترفين.

وتقدم الشارقة مبكراً عن طريق اللاعب حارب عبد الله الذي أطلق تسديدة أرضية قوية من مسافة بعيدة ارتطمت في أحد المدافعين وخدعت الحارس قبل أن تستقر على يساره «8».

وبعد دقيقتين فقط، عزز الشارقة تقدمه بالهدف الثاني عبر إيغور كورنادو، الذي استثمر تمريرة من فراس بالعربي ووضع الكرة ببراعة في زاوية صعبة داخل المرمى.

وعاد إيغور كورنادو ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريق الشارقة، بعدما نفذ ركلة ثابتة من خارج منطقة الجزاء وضعها بإتقان من فوق الحائط البشري، لتسكن الشباك وسط متابعة حارس دبا «42».

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح الظهير الأيسر لياندرينهو في تسجيل أحد أجمل أهداف اللقاء، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى دبا «45+1».

وفي الشوط الثاني، تمكن سيمون كابرال من تقليص الفارق لمصلحة دبا من كرة أخطأ دفاع الشارقة في ابعادها ليسددها من داخل المنطقة في المرمى «50».

وبهذا الفوز قفز الشارقة إلى المركز الثامن برصيد 20 نقطة، فيما بقي دبا في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.