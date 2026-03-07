الوحدة يفرض التعادل على شباب الأهلي ويعطل تقدمه في سباق القمة

تعثر شباب الأهلي مجدداً في صراعه على صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بعدما اكتفى بالتعادل مع ضيفه الوحدة بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد راشد في دبي، والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة للمسابقة.

وكان «فرسان دبي» قد تعادلوا في الجولة الماضية أيضاً أمام الوصل بالنتيجة ذاتها (1-1)، ليخسر الفريق أربع نقاط متتالية في سباق المنافسة على القمة.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل قبيل نهاية الشوط الأول، عندما استغل المهاجم ماتيوس ليما تمريرة متقنة من زميله بالا، لينفرد بالمرمى ويودع الكرة في الشباك «45».

وفي الشوط الثاني، نجح الوحدة في إدراك التعادل بعد كرة عرضية أرسلها الظهير الأيمن جوجا، ارتطمت بمدافع شباب الأهلي كوان سانتوس وغيرت اتجاهها لتسقط من فوق الحارس حمد المقبالي إلى داخل المرمى في «59».

وبهذه النتيجة، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بينما وصل رصيد الوحدة إلى 34 نقطة ليبقى في المركز الثالث على لائحة جدول ترتيب المسابقة.