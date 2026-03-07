بني ياس ينعش آمال البقاء في «المحترفين» بفوز ثمين على الوصل

أحيا فريق بني ياس آماله في البقاء بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على ضيفه الوصل بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة للمسابقة.

وجاء الهدف الأول لصالح بني ياس رغم أفضلية الوصل في بداية اللقاء، عن طريق اللاعب يوسف نيكتيه، الذي أطلق تسديدة أرضية من على حافة منطقة الجزاء باغتت الحارس واستقرت على يساره «19».

وعزز أصحاب الأرض تقدمهم لاحقاً بعد ركلة ركنية، ارتقى لها يوسف نيكتيه برأسه وأكملها محمدو كامارا، داخل المرمى «30».

وبهذه الفوز رفع بني ياس رصيده إلى 17 نقطة في المركز 12، في حين تراجع الوصل للمركز الخامس بعد أن تجمد رصيده عند 30 نقطة.